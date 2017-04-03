Kendini atmaya kalktı, D-100 kilitlendi

İzmit ailevi sıkıntıları olan bir şahıs üst geçitte intihar etmek istedi.

Olay bugün öğle saatlerinde İzmit Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Caddesi Kandıra Sapağı'ndaki 42 Evler Köprüsü'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Suat B. köprüye çıkıp kendini atmak istedi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekibi sevk edildi.

"Sorunlarım var. Halledemem"

Polis ekipleri trafik akışını kesti, itfaiye ekipleri her ihtimale karşı branda açtı. Şahıs kısa bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadı. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Suat B. "Sorunlarım var. Halledemem" deyip gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin ve vatandaşların yarım saatlik ikna çabası sonuç verdi ve Suat B. köprüden indirildi. Daha sonra fenalaşan Suat B. bir süre ağladı. Suat B. daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

D-100 kilitlendi

İntihar girişimi sebebiyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri soruşturma başlattı.