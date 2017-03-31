Kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti

Derince İlçesi'nde 39 yaşındaki Levent Oktay Tabak, kendisini doğalgaz borusuna iple asarak intihar etti.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Levent Oktay Tabak kendini evinin girişindeki doğalgaz borusuna iple astı. Tabak'ı asılı halde bulan annesi, mutfaktan aldığı bıçakla ipi keserek indirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Tabak'a kalp masajı yaptı; ancak tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayı haber alıp eve gelen Tabak'ın eşi ve çocuğu, gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi. Tabak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kondu.