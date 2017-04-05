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Kendini doğalgaz borusuna astı

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Kendini doğalgaz borusuna astı
Başiskele'de 2 çocuk annesi Sevim Cak (33) kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Başiskele Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi No.28/1'de meydana geldi. Edinilen bilgilere psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 5 yıl önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Sevim Cak (33) kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Bir süre kendisinden haber alamayan yakınları eve girip Sevim Cak'ı asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevim Cak'ın öldüğünü belirledi. İnşaat Ustası Osman ile Hediye Cak'ın kızı Sevim Cak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kerim YAVUZ

 

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