KENT BAYRAMLAŞMALARI ÖNEMSENMELİ

Bayramlar toplumlar için hep önemli olmuştur. İster milli, ister dini bayram olsun bayramların birleştirici, sinerji oluşturucu bir yanı var. Toplumda insan, insansız olamıyorsa, bayramlar da insansız olmuyor.

Kent bayramlaşmalarını önemsiyorum. Kentte diğer zamanlarda bir araya gelemeyecek bir çok kişi bir araya geliyor, bayramlaşıyor, sohbet ediyor, hal hatır soruyor. Bayramdan, bayrama gördükleriniz var, bayram dışında da gördükleriniz var. Kent bayramlaşmaları bir arada topluca herkesi görme, hatır sorma imkanı veriyor.

Büyükşehir belediyesi, valilik ve kent konseyi ortaklığı ile ama çokça büyük şehir belediyesinin organizasyonunu üstlendiği bu bayramlaşmalara katılmadıysanız sonraki bayramlarda katılmanızı öneririm.

Kentte yaşayanları bir arada görmek, bayramlaşmak, sinerjiyi yaşatmak demek. “Gelenekler kayboluyor “ diye şikayet etmek yerine yaşatmak için çaba göstermek gerekiyor.

Bayramlaşmaya kentte uzun yıllar yaşamış Kocaelililerin katılması ve onlarla tanışmak, sohbet etmek ise ayrı bir değer. Kent bayramlaşmaları biraz erkek egemen devam etse de önümüzdeki zamanlarda hanımların sayısının artacağını umuyorum.

Kocaeli kent bayramlaşmasında bu kez ikram olarak Kocaeli değerleri mancarlı pide ve pişmaniyenin olması ise sevindirici bir durumdu. Geçen hafta pişmaniye ile ilgili yazımın bu konuda hatırlatıcı etki yarattığını düşünmekteyim. Kocaeli pişmaniyeye sahip çıkacak ki başka yerlerde anlatabilsin. Bu arada pişmaniye üreticilerinin de pişmaniye konusundaki çabaları fark etmelerinde fayda var.

Kent bayramlaşmaları şehirde yaşayan kişilerin ortak sorumluluğudur. Bayramlaşmalar şehirlerde devam etmeli, yaygınlaşmalı, katılım artmalı. Avam veya siyasi olarak görülmemeli. “O kalabalıkta ne işim var, şehir yönetimini istediğim zaman zaten görürüm” diyerek, bayramlaşmayı farklı bir anlama getirmemeli.

Bayramlaşmalardaki amaç kentlilik bilinci, sinerji, gelenekleri devam ettirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, şehirde bir ve bütün olduğunu göstermek. Ama kendini yaşadığı şehre ait hissedenler için elbette.

Her şehirdeki şehir bayramlaşmalarının canlı ve kalabalık olmasını çeşitli güçlere karşı birlik ve beraberlik algısı açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Şehirlere o şehirde yaşayanlar sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak. Herkes kendi yaşadığı bölgede sorumluluğu hissetmeli.

Sözün özü, kent bayramlaşmaları devam etmeli, yaşamalı. Yaşatacak olanlar ise o kente yaşayan, kendini kente ait hisseden, kenti ve kentliyi önemseyen, kente sahip çıkması gereken, kentte yaşamaya devam etmek isteyen, kentten geçimini sağlayan, o kentte nefes alan kişilerdir.