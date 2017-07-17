Şimdilerde vakit yaz… Gündüzler uzun, geceler kısa. Okullar tatil… Hava sabah 06.00’dan önce aydınlanıyor, neredeyse 21.00’e kadar da kararmıyor.

Ama böyle gitmeyecek. Zaman akıyor. Yine kış gelecek. Eğer hükümet, bu yıl da ekim ayında Avrupa’ya kafa tutmak adına saatleri ileri almazsa, vay halimize. Sabah okuluna, işine giden insanlar karanlıkta evlerinden çıkacak, akşam karanlıkta evlerine dönecekler.

ÇOK FAZLA ŞİKAYET GELİYOR

ÖZGÜR KOCAELİ Gazetesi, bu kentin nabzını en iyi tutan kurumların başında gelir. Kentin neresinde halkın yaşadığı olumsuzluk varsa, şikayetler mutlaka bize ulaşır. Bu yaz ilimizden sivrisinek şikayeti gelmiyor. Ne mutlu, “Günlerdir susuz kaldık” diye bağıranlar yok. Hatta sokak köpekleri ile ilgili şikayetler bile çok azaldı.

Ama nedense kentin her yerinden “Sokak lambamız yanmıyor” şikayeti geliyor.

İzmit merkez kararlık. Yürüyüş Yolu’nun aydınlatmasını sözde Büyükşehir Belediyesi yenilemişti. Şimdi bu akşam çıkan Yürüyüş Yolu’na yine karanlık. Karabaş, Ömerağa mahallelerinin sokaklarında bile lambalar yanmıyor. Belki, şehrimiz üzerinden enerji tasarrufu yapılıyor. Bunu da bilmiyoruz.

Ama ilçelerden, köylerden, şehrin her yerinden “Bizim sokağımızın lambası yanmıyor. Geceleri karanlıktayız.” diye şikayetler geliyor.

HEPSİ ELDEN GEÇİRİLMELİ

4-5 yıl önce de kent genelinde böyle bir sorun vardı. Muhtarlar ayaklanmıştı. İktidar partisi milletvekilleri, temsilcileri gittikleri her yerde hem elektrik kesintileri, hem sokak lambaları yüzünden vatandaştan laf işitiyordu.

Sonra bir seferberlik yapıldı. On binlerce yeni aydınlatma ampulü alındı. Büyükşehir Belediyesi, kendi sorumluluk alanındaki lambaları değiştirdi. Sorun uzun süre gündemden düştü.

Şimdi yine kent genelinde aydınlatma sorunu var. Giderek büyüyen ciddi bir sorun. Bu sorun, sadece SEDAŞ’ın sorunu, SEDAŞ’ın çözebileceği bir sorun da değil. Devletin, yerel yönetimlerin devreye girmesi lazım. Parklar, bahçeler, yaya köprüleri bile karanlık.

Eğer bu tablo, kış aylarına sarkarsa, günlerin kısaldığı ekim-kasım- aralık aylarında şehrimiz karanlığa gömülecek. Sabah evlerinden çıkan çocuklar, akşam evlerine dönecek çocuklar perişan olacaklar. Belki hırsızlık, sarkıntılık olayları artacak. En azından insanlar korkacak, rahatsız olacaklar.

Şimdiden harekete geçmek lazım. Kentin her köşesindeki aydınlatma lambalarını kontrol etmek, bozuk olanları değiştirmek, sistem hatası bulunan bölgelerde çalışma yapmak lazım. İzmit böyle karanlıkta kalmayı hak etmiyor. Yetkililer “Nasıl olsa bu sene seçim yok. 2019’a kadar da bu sıkıntılar unutulur.” diye düşünüp, yan gelerek yatarlarsa, çok büyük hata yapmış olurlar.

Zaten bizim şehrimizin elektrik sorunu çözülemedi. Gereken altyapı çalışmaları, gereken trafo yatırımları yapılmıyor. Bu gece aydınlatma işi başka bir iş. Bunun mazereti de olmaz. İlimiz milletvekillerini, belediye başkanlarını bu konuda harekete geçirmeye çalışıyorum. Her ay toplanan il başkanlarının şehir genelinde sorun haline gelen bu aydınlatma sıkıntısını yapacakları ilk toplantıda gündemlerine almalarını öneriyorum. Günler kısaldığında İzmit karanlığa gömülmesin. Soğuk kış günlerinde okula, işe gidip gelenler bir de karanlık sokaklarda perişan olmasın.

Tramvay yolu okullara, hastaneye gitmeyecek mi?

İzmit’in tramvayı ile çok didiştik, çok uğraştık. Tramvay yolu yapılırken çok sıkıntılar çektik. Sonunda 7.5 kilometrelik yol bitti, İzmit Tramvayı Akçaray, Otogar-Sekapark arasında çalışmaya başladı.

Hala pek çok eksik var, sorun var. Aslında hala normal, tam zamanlamalı tarifeye uyan, durakları tamamlanmış, ücret sistemi oturmuş bir tramvay sistemimiz yok. Üstelik,bizim tramvay Otogar’dan kalkıyor da Sekapark’a gitmiyor. Eski Seka’nın giriş kapısı önünde tramvayın son durağı var. Yahya Kaptan’dan çıkıp da “Şu tramvayla Seka Park’a gideyim” deseniz, yandınız. Son durakta indikten sonra Seka Park’a ulaşmak için daha çok yol yürümeniz lazım.

Biz tramvayın Seka Park içinden de geçmesini, sahilden tıngır mıngır gitmesini bekliyorduk. Öyle değilmiş. Hadi bunu geçtik. Tramvay yolu yapılırken yetkililer söz verdiler, “Bu yol Seka Devlet Hastane önüne ulaşacak. Hatta Elginkan okullarına, oradan da Yenimahalle’de yapımı süren Nuh Çimento eğitim kompleksine ulaşacak.” dediler. Hatta ve hatta, “Bu ilave için yeni ihaleye gerek yok. Şartnameyi koyduk. Mevcut müteahhit bu ilaveyi de yapacak.” dediler.

Tramvay, Otogar’dan Seka girişine gidiyor, orada kalıyor. Eylül’de okullar açılacak. Tramvayda asıl hedef, Elginkan eğitim kampüsüne, Yenimahalle’deki Nuh Çimento eğitim kompleksine öğrencilerin ulaşımını sağlamaktı.

Bakın aslında, “Yeni stada doğru tramvay neden gitmiyor” diye sormuyoruz. Aslında bu da lazım. Ama yapmaya kalksalar, herhalde 50-60 yıl sürer.

Doğu yönüne, yeni stada, yapımı süren Şehir Hastanesi’ne kadar gitmeli tramvay. Şimdilik bunu bir kenara koyuyoruz. Seka Devlet Hastanesi’ne ulaşması çok önemli. Köylerden, hatta İzmit’in içinden tek toplu taşım aracı ile Seka Devlet Hastanesi’ne ulaşılamıyor. Oysa bu hastane İzmit’teki en önemli kamu hastanelerinden biri. Tramvayın mutlaka Seka Devlet Hastanesi önünden geçmesi lazım. Buradan Elginkan okullarına, oradan Yenimahalle’deki yeni okullara ulaşması şart. Tramvay bu haliyle kalacaksa, “Al onu sok cebine”.

Yol hastaneye ve okullara gerçekten uzanacaksa, ne zaman yapılacak? Henüz hiçbir çalışma yok ortada. 7.5 kilometrelik yolu 700 günde falan yaptık. İlaveye şimdi başlasak, bir 700 gün de o sürecek. Ama bir an önce yapmak lazım. Hastaneye, okullara ulaşmayan tramvayı kim ne yapsın?