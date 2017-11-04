“Kent Kart’ı salladım, minibüs öyle durdu"

Aslında halk otobüsleri, ücretsiz taşıdıkları yaşlı yolcular için devletten ayda 750 TL para alıyorlar. Ama hala bazı şoförler nedense yaşlı yolcuyu durakta görünce almak istemiyor.

70 yaşında olan, elinde devletin verdiği ücretsiz seyahat kartı bulunan Selmin Okçu isimli okurumu, geçen gün yaşadığı olayı şöyle anlattı:

“Yahya Kaptan’da oturuyorum. Şehir merkezine gitmek için minibüs durağına geldim, bekliyorum. İki halk otobüsü, durakta beni görünce, yaşlı kartı kullanacağımı düşünüp, durmadı. Yanımdan geçip, gittiler. Anladım ki, bedavacı olduğumu düşünüp, minibüsler durmayacak. Çantamdan Kent Kartımı çıkarttım. Yaklaşan 3’üncü halk otobüsünü şoförüne sallayarak gösterdim. Yani bedava değil, Kent Kart’la araca bineceğimi anlattım. O zaman araba durdu, 3'üncü minibüse paramla binebildim. Bu 65 yaş üstü yolcuların kartları konusunda UKOME’nin araç sürücülerine karşı çok daha titiz davranması gerekiyor.”

