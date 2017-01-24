Kent konseyi, il başkanlarını ağırlayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Aydın Ünlü bugün parti binasında basın açıklaması yaptı.

Ünlü, “27 Ocak Cuma günü kent konseyi Ramada Otel’de il başkanlarını ağırlayacak. Ağırlıklı olarak kent sorunlarının konuşulacağı bir toplantı yapılacak” dedi.

Ünlü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünki ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıklarını, ne denli art niyetli olduklarını yakında tüm yönleri ile anlaşılacaktır. MHP ne ilkelerinden, ne ülkücülerden ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüşü olmayan muazzam bir millet eseridir. Ülkeyi kaosa götürmeye çalışanların MHP’yi karalama politikaları beyhudedir. MHP devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhu ile sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla, yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa etmiş ve üstüne düşeni yapmıştır. Geçtiğimiz günlerde Dilovası’nda yaşanan çevre kirliliğinin sorumlularının derhal bulunmasını ve bu kirliliğe sebep olan sorumluların cezalandırılması gerekiyor.

SİSTEM AYAKTA DURMAK ZORUNDADIR

Nihat Bey hem MHP camiası hem de kent için önemli bir isimdir. Bu anlamda dava arkadaşlarının orada olmasından daha tabii bir şey yoktur. Biz de MHP il başkanlığı olarak orada yerimizi aldık. Nihat Bey’e tekrardan Allah’tan rahmet diliyorum. CHP tarafından başlatılan ‘Diktatörlüğe Hayır demek için ayağa kalk’ eylemi yapıyor. Yeni anayasa değişikliği milli hassasiyetlerimizin olduğu bir konudur. CHP bunu nasıl değerlendiriyorlar bilmiyoruz. Referandum Türkiye için son çıkıştır. Bugün dünya siyasetinde kartlar yeniden dağıtılmakta sistemler değişmektedir. Türkiye de sisteme ayak uydurmak zorundadır. İnanıyorum ki Türkiye referandum sonrasında 2017 yılında bir sıçrama yaratacaktır.”

Ayşegül Kalaycı

