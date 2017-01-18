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Kent Konseyi ‘nezaket-davet’ ziyaretlerinde

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Kent Konseyi ‘nezaket-davet’ ziyaretlerinde
Bir süre önce yapılan seçimle işbaşına gelen Adnan Uyar başkanlığındaki Kocaeli Kent Konseyi yöneticileri, il protokolünü ziyaretinin ardından siyasi partilerin il başkanlıklarına nezaket ve davet ziyaretlerini sürdürüyor.

Kent Konseyi Başkanı Uyar ve yönetim kurul üyeleri ziyaretlere DSP’den başladı. Sırasıyla SP, DP, BBP ve CHP İl Başkanlıklarını ziyaret eden Uyar, İl Başkanlarını 27 veya 28 Ocak’ta yapacakları İl Başkanları ile Kent Konseyi yöneticilerini buluşturma kahvaltısına davet etti.

Kent Konseyi’nin şehri yönetenlere, aldıkları kararları tavsiye ettiğini belirten Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Uyar, “Yönetimimizde yer alan değerli büyüklerimiz ve arkadaşlarımızla çalışmak benim için bir onurdur.” dedi. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için bütün siyasi partilerin il başkanları ile kahvaltılı toplantıda bir araya gelmek istediklerini belirten Uyar, hiçbir kuruma karşı önyargılı olmadıklarını, öncelikli hedeflerinin ülkemizin birliğini ve bütünlüğünün korunması olduğunu söyledi. 

İlimizde 7 il başkanının her ay bir araya gelerek Türkiye’ye örnek bir tavır sergilediğini belirten DP İl Başkanı Nazlıgül, “Her görüşten hemşerimizin yer aldığı Kent Konseyi’nin il başkanlarını, STK’ları ve halkımızı bir araya getirmesini olumlu karşılıyoruz. Kahvaltı davetlerine katılacağız.” dedi. Nazlıgül, vatan söz konusu olduğunda, Türk milletinin kenetlendiğini söyledi.

Uyar, il başkanlarına fincan takımı hediye etti

Kocaeli’nin menfaatleri için Kent Konseyi’nin bayramlaşma davetine katıldıklarını belirten CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Farklı siyasi partilerdeyiz, elbette farklı düşüneceğiz. Ama birbirimizi dinleyelim, tartışalım, birbirimizi sevelim. Kimsenin kimseyi kırma ve laf etme hakkı yoktur.” dedi. Sarıbay, Uyar’ın kahvaltı davetine katılacaklarını ve iade-i ziyarette bulunacakları sözünü verdi.

Kent Konseyi Başkanı Uyar, ziyaret ettikleri il başkanlarına ‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’ diyerek fincan takımı hediye etti.

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