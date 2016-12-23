Kent Konseyi’nde başkan değişiyor

Kocaeli Kent Konseyi’nin olağan genel kurulu bugün saat 14.30’da KOTO Sosyal Tesisleri’nde başlayacak.

KÖKTÜRK’ÜN YERİNE UYAR

Kent Konseyi Kongresi’nde 250 delegenin oy hakkı var. İki yıldan buyana Bekirpaşa Belediyesi eski Başkanı Abdullah Köktürk Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürütüyordu. Köktürk bugünkü kongrede yeniden aday olmuyor. Selüloz-İş’in eski yöneticisi, bir dönem Türk-İş Kocaeli İl Temsilciliği yapan, halen Türk-İş İstanbul 2’nci Bölge Temsilciliği görevini yürüten sendikacı Adnan Uyar, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı olacak.