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Kent Konseyi'nde yeni başkan Uyar

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Kent Konseyi'nde yeni başkan Uyar
Kocaeli Kent Konseyi’nin 9. olağan genel kurulu bugün KOTO Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. 2 yıldır başkanlık görevini yürüten ve yeniden aday olmayan Abdullah Köktürk görevi sendikacı Adnan Uyar’a teslim etti.

   Divan başkanlığını Gültekin'in yaptığı Kent Konseyi genel kuruluna delegeler büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kent Konseyi eski Başkanı Dr. H.İbrahim Kahraman, STK’ların temsilcilerinin de katıldığı Kent Konseyi genel kurulunda oy kullanma hakkı bulunan 225 delegeden önemli bölümü katıldı. Delegeler 17 kişilik yeni dönem yönetim kurulunu seçti.

KENT KONSEYİ'NİN YAPISINI ANLATTI

  Kent Konseyi’nde herkese yer olduğunu belirten Köktürk, Kent Konseyi’nin yapısını anlattı. Kocaeli Kent Konseyi’nin Türkiye’de ilk iki-üç arasında yer alan çalışma ve faaliyetlerinin olduğunu, Türkiye’de örnek aldığı çalışmalar yaptıklarını belirten Köktürk, şöyle konuştu: “Kent Konseyi’nde çeşitli çalışma grupları çalıştırılabilir. İyi niyetle her şey çözülür. Günde 10-15 başvuru yapılır, öneriler sunulur. Sorunları, çözmek için gayret ediyoruz. Milli Eğitimle ilgili çok yoğun çalışmamız var. Üniversitelilere genç yaşta girişimcilik eğitimleri veriliyor” dedi. Köktürk, Kent Konseyi'ne şimdiye kadar emeği geçenlere teşekkür etti.

   Kentimizin gelişmesi, kalkınmasını, huzuru ve refahında hayırlı olması dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Kent Konseyi'nin sivil toplumunun çatısı ve gücü olduğunu söyledi.

Karaosmanoğlu şöyle konuştu;

 "Kent Konseyi, kenti sahiplenmek demektir; kültürünü, ulaşımını, çevresini, sağlığını eğitimi ile ilgilenmektir. Hayal edilen her şeyin gerçekleştirildiği bir ülke yok. Dünyada ne kadar eksikleri olsa da demokrasi ile yönetilen ülkelerin geliştiği, kalkındığı büyük ölçüde görülür. Cumhuriyeti bize emanet edenlere minnettarız. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Zor şartlar altında mücadele ettiler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dedelerimiz bize bu ülkeyi emanet ettiler.”

   Savaşların siyonist zihniyetin kurduğu örgütler tarafından yapıldığına dikkat çeken Karaosmanoğlu, “ İŞİD’i kuran haçlı, Siyonist zihniyetidir. Hiçbir İŞİD mensubu İsrail’e bir kurşun atmıyor; atsalar da sembolik oluyor. Barış varken neden savaş olsun; savaş en son çaredir. Hz.Adem’den itibaren iyi-kötü mücadelesi başlamıştır. Dünya sınav, denenme yeri, kalite ölçüm yeridir. İyilik karşılığı mükafat, zulüm yapanın da cezası vardı.

'PAZAR GÜNÜ YAPILACAK YÜRÜYÜŞE HERKESİ DAVET EDİYORUM'

  Üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapma gayretinde olacağını belirten Kent Konseyi’nin yeni başkanı Adnan Uyar, kısa bir konuşma yaptı: “Kocaeli’de ilk kez 6 il başkanı bir araya getirildi. STK olarak ülkenin bölünmez bütünlüğünden taviz vermeyeceğiz. Asıl olan ülkenin birlik bütünlüğüdür geri teferruattır. Pazar günü yapılacak mitinge herkesi davet ediyorum. Farklı düşüneceğiz, ama ortak değerlerde birlikte olacağız.” dedi.

'EL ELE BİRLİKTE OLALIM'

Genel kurulda söz alan KYÖD Başkanı Mehmet Toker, “Kent Konseyinin dünyada başka bir ülkede uygulanmıyor. Bu kültür yok. Belediye Başkanlarımızı kutluyorum, Büyükşehir Belediye başkanının konuşmasını coşkuyla dinledim. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli var, hep şehit kanıyla ödemektense birbirimizin kıymetini bilelim, el ele birlikte olalım.  KYÖD ailesi olarak yüreğimiz, gücümüzle destek sözü veriyorum.” dedi.

Bireysel aday olunup olunmayacağı talebi kabul görmedi. Tek liste olduğu için açık oylama yapıldı.

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