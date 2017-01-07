Kent Konseyi’nde yeni dönemin ilk toplantısı

Kocaeli Kent Konseyi 9. Dönem 1. Yürütme Kurulu Toplantısı, başkanlık görevine yeni seçilen Adnan Uyar ve Genel Sekreter Gültekin Görüm’ün ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya Kent Konseyi 8. Dönem Başkanı Abdullah Köktürk ve Yürütme Kurulu Üyeleri Enver Düz, Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Doç. Dr. Soner Şahin, Av. Ali Yıldırım Sezer, Tolga Ok, Çetin Gürol, Selçuk Çakır, Sedat Köse, Yusuf Erenkaya, İsmail Hakkı Yıldırım, Nesrin Atar, Serpil Büşra Namlı, Halil Atay ve Ozan Denli katıldı. Genel Sekreter Gültekin Görüm’ün gündem maddelerini üyeler ile paylaşması ile başlayan toplantı Başkan Uyar’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

UYAR’DAN TEŞEKKÜR

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, yeni dönemin kendileri ve Kocaeli için hayırlı olmasını temenni etti, Kent Konseyine büyük katkılar sağladığını belirttiği geçen dönem başkanı Abdullah Köktürk’e de teşekkür etti.

Adnan Uyar, şunları söyledi:

“Abdullah Bey bizim değerli bir büyüğümüzdür, geçmişte Seka’da çalışırken, yine Belediye Başkanlık görevi sırasında da kendisine bir çok ziyaretler gerçekleştirmiştik. Çalışanlara verdiği değerden dolayı kendilerine ayrı bir sevgimiz ve sempatimiz var. Kendisinden aldığımız bayrağı en üst seviyeye ulaştırma gibi bir sorumluluğumuz söz konusu. Bunu hep beraber yapmaya çalışacağız.”

Yürütme kurulu üyelerinin her birinin kendi alanlarında uzman ve başarılı kişiler olduğuna dikkat çeken Uyar, kimsenin kimseye üstünlüğü ya da farklılığının olmadığını vurguladı.

8. Dönem Kent Konseyi Başkanı Abdullah Köktürk de, başta Adnan Uyar olmak üzere 9. Dönem Yürütme Kurulu üyelerini tebrik etti ve başarılı bir dönem olmasını temenni etti. Köktürk, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörü havasının Kocaeli halkına yansıdığını ve bu durumun vatandaşın Kent Konseyi’ne verdiği değere ve kent konseyine yaklaşımına büyük etkisi olduğuna dikkat çekti.