Kent Meydanı teslime hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin eski Valilik Binasının bulunduğu 6 bin 600 metrekarelik alanda yaptıracağı yer altı otoparkı da bulunan İzmit Kent Meydanı için yapılan ihaleyi İstanbullu Milenyum firması kazanmıştı.

İhalede 28 milyon 568 bin TL teklif veren Milenyum firması ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 1 hafta içinde yer tesliminin yapılmasının ardından firmanın çalışmaya başlayacağını açıkladılar.

Firma, şantiyesini kurduktan sonra alanın otoparkı doğal olarak kalkmış olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri otopark ücretinin alındığını kulübeyi de bugün yerinden kaldırdı.



