  • BIST 91.622
  • Altın 150,991
  • Dolar 3,6613
  • Euro 3,9264
  • Kocaeli 18 °C

Kent Meydanı teslime hazırlanıyor

»
Kent Meydanı teslime hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin eski Valilik Binasının bulunduğu 6 bin 600 metrekarelik alanda yaptıracağı yer altı otoparkı da bulunan İzmit Kent Meydanı için yapılan ihaleyi İstanbullu Milenyum firması kazanmıştı.

İhalede 28 milyon 568 bin TL teklif veren Milenyum firması ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında sözleşme imzalandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 1 hafta içinde yer tesliminin yapılmasının ardından firmanın çalışmaya başlayacağını açıkladılar. 

Firma, şantiyesini kurduktan sonra alanın otoparkı doğal olarak kalkmış olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri otopark ücretinin alındığını kulübeyi de bugün yerinden kaldırdı. 

sdd-001.jpg
 

Bu haber toplam 312 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit’te mahalle mahalle sonuçlar18 Nisan 2017 Salı 22:12
  • OHAL 3 ay daha uzatıldı18 Nisan 2017 Salı 18:47
  • İşte Karamürsel'den sandık sandık sonuçlar18 Nisan 2017 Salı 15:52
  • Yeni Yüksek Gerilim Hattı için ÇED var.. Kocaeli'de nerelerden geçecek?18 Nisan 2017 Salı 15:25
  • 5'inci tramvay da raylara indi18 Nisan 2017 Salı 11:52
  • Doğan: “Başarılıyız” 18 Nisan 2017 Salı 11:06
  • Referandum sonucunun ardından ilk değişiklik18 Nisan 2017 Salı 09:03
  • MGK'dan OHAL kararı17 Nisan 2017 Pazartesi 23:07
  • İzmit'te bazı mahallelerin referandum sonuçları17 Nisan 2017 Pazartesi 21:03
  • OHAL süresi uzatılıyor mu?17 Nisan 2017 Pazartesi 17:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti