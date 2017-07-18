Kent Mezarlığı yeni binasına kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetlerini yürütmek için Kent Mezarlığı'nda yeni bir bina inşa etti.

24 kişilik morg, gasilhaneler, bekleme alanları ve tüm işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemlerinin yer alacağı bina kısa sürede hizmete girecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Mezarlığı'nda inşa ettiği yeni bina açılışa hazırlanıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü cenaze hizmetleri yeni binanın tamamlanmasının ardından Kent Mezarlığı'nda devam edecek. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde en önemli hizmet olan cenaze hizmetleri uzun yıllardır Asri Mezarlık'ta devam ediyordu. Asri Mezarlığın yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle cenaze hizmetleri, yeni binanın tamamlanmasının ardından Kent Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan yeni ve modern hizmet binası kısa bir süre içerisinde hizmete girecek.

Bina içerisinde kadınlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemleri yer alacak. Modern bina aynı anda 6 cenazeye hizmet verecek. Binada 24 kişilik morg ve adli tıp odası bulunuyor.