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"Kent Tarihinde İz Bırakanlar" resim sergisi 41 Burda’ya taşındı

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"Kent Tarihinde İz Bırakanlar" resim sergisi 41 Burda’ya taşındı
Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği, "İzmit Tarihinde İz Bırakanlar" isimli yağlı boya resim sergisini kentle buluşturuyor.

Daha önce KSO’da açılan serginin açılışı, bu kez 41 Burda AVM’de düzenlenen kokteylle gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Kent Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, 41 Burda Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Bülent Arı, tarihçi yazar Volkan Şenel, KOSEV Başkanı Ayşe İlter, İzmitli sanatçılar ve dernek üyeleri katıldı.

Dernek üyesi ressamlar Vehbiye Başkan ve Ecaterina Nicolau'nun 24 eserinin yer aldığı serginin danışmanlıklarını tarihçi yazar Volkan Şenel, Kocaeli Müze Müdürü ve aynı zamanda dernek üyesi olan arkeolog Rıdvan Gölcük ve tarihçi Yavuz Ulugün yaptı. 15 Ocak’a kadar açık kalacak ve 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek serginin açılışında konuşan Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, “Dernek olarak birinci sergimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir kent olarak 2.300 yıllık aralıksız bir geçmişe sahip olan İzmit’in tarihine yön veren, kararlarıyla, hizmetleriyle, kahramanlıklarıyla kent tarihine damga vuran isimleri İzmitlilerle buluşturuyoruz” dedi.
 

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