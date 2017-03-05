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Kente 3 yeni yaya köprüsü daha yapılacak

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Kente 3 yeni yaya köprüsü daha yapılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent ulaşımında yayaların güvenle karşıdan karşıya geçebilmeleri için projelerini sürdürüyor.

D-100 Karayolu üzerine yapılan Adnan Menderes, Mimar Sinan, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan Yaya Köprüleriyle şehir merkezini sahille bağlayan Büyükşehir Belediyesi, Sabancı Kavşağı projesiyle transit hale gelen yol bölümünde de üç adet çelik yaya köprüsü inşa etti. Ulaşım Daire Başkanlığı yayaların karşıdan karşıya rahat geçebilmeleri için kentin belli noktalarına üç yeni yaya köprüsü daha kuracak. 

İKİ FİRMA KATILDI

Çelik malzemeden imal edilecek yaya köprülerinin yapımını üstlenecek firmayı belirlemek üzere Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. İki isteklinin teklif sunduğu ihalede en düşük teklifi 3 milyon 788 bin TL ile Emay Yapı verirken en yüksek teklifi Atlas İnşaat verdi.

ÜÇ BÖLGEYE KURULACAK

Yaya köprülerinden biri İzmit Sapanca Yolu üzeri Sarımeşe Kavşağı bölgesine, diğeri Kandıra-İzmit Yolu İzmit Kaymakamlığı bölgesine sonuncusu da Yuvacık KO-MEK önünde inşa edilecek.

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