Kentsel Dönüşümde çok geç kaldık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İstanbul’da bir toplantıda konuşurken, çok önemli bir bilimsel gerçeği açık açık ifade etti:

“Bütün bilim adamları, 2030 yılından önce İstanbul’da çok büyük bir depremin olacağı konusunda görüş birliği içindedir. Bu depremin büyüklüğü en az 7.2 olarak tahmin ediliyor. Daha yüksek olması da muhtemeldir. ‘Hazır mıyız?’ diye soracak olursanız, tam olarak hazır değiliz. Ama bir an önce hazırlıkları bitirmeliyiz. “

Bakan Özhaseki beklenen bu depremin olması halinde çok büyük bir felaket yaşanacağını da üstüne basa basa söyledi.

Biz, bu bölgenin insanları olarak bu felaketi yaşadık. Yani, sıramızı savdık, 100 yıl rahatız gibi gözüküyor. Ama 17 Ağustos 1999’un izlerini hala silemedik. İstanbul için beklenen 7’den büyük depremin olması halinde biliniz ki, bizim ilimizdeki yıkım, tahribat ve ölüm, depremin merkezindekinden daha fazla olacaktır.

Türkiye’nin depreme hazırlanması, bizim bölgemizin 17 Ağustos’un izlerini tamamen silmesi için “Kentsel Dönüşüm Yasası” çıkartıldı. Üç yıldır, bizim şehrimizde bu yasanın uygulaması konusunda “Tık” yok. Birkaç uyanık müteahhit var. Alçak katlı binaları sahiplerinden ucuza alıyorlar. Nasıl beceriyorlarsa bir kaç fazla kat da alıyor, “Kentsel Dönüşüm” adı altında rant elde ediyorlar.

Ama Kocaeli genelinde gerçek manada Kentsel Dönüşüm uygulanmıyor. Hala 3 bin civarında yıkılması gereken ağır hasarlı konut var. Benim bu yazıyı yazdığım odamın penceresinden gözüküyor. 42 Evler’de Milli Eğitim ile Maliye’nin ortak lojman binası var. 60-80 kadar dairenin bulunduğu bu dev lojmanlar 17 Ağustos 1999’da ağır hasar gördü. Çevreleri sağlam binalarla dolu. Özellikle bahar aylarından itibaren evsiz barksız insanlar bu binanın içine girip yatıyorlar. 18 yıldır, hala bu devlete ait lojman binalarını bile yıkamadık.

İzmit İnönü Caddesi’nde şehrin en kalabalık bölgesinde hala ağır hasarlı bina var. Göstermelik olarak tek katlı barakaları belediyeler yıkıyorlar. 17 Ağustos sonrası “Orta Hasarlı” raporu verilmiş, bugün içinde durumdan habersiz garip kiracıların oturduğu binlerce konut var. Gölcük’te hala çok ağır hasarlı binalar var.

Allah korusun. İstanbul’da beklenen deprem olursa, bu yıkılmayan ağır hasarlılar, orta hasarlılar kağıttan kule gibi yıkılacaklar. İçlerindeki insanlar ölecek. Bu çürük binaların çevresinde yaşayan insanlar ölecek.

Gölcük ve İzmit Belediyesi Kentsel Dönüşüm için adım attılar. Ama çok dar alanlarda, çok yavaş gidiyor işler. Oysa, Kentsel Dönüşüm Yasası’nı en fazla bizim ilimizin kullanması, uygulaması gerekiyordu. Kocaeli Müteahhitler Birliği de cumartesi günü açıkladı. Bizim şehrimizde işler çok yavaş gidiyor. Kent Konut’a, TOKİ’ye 15 kat izin veriliyor, şehir merkezinde 3 kat ısrarı sürüyor. Kentsel Dönüşüm de bu nedenle ilimizde uygulanamıyor.

Artık biraz harekete geçmemiz lazım. Bir kehanet, bir felaket senaryosu değil; bilimsel bir saptamadır:

“2039’a kadar İstanbul çevresinde 7’den büyük bir deprem meydana gelecek.”

Biz, 18 yıldır ağır hasarlı, orta hasarlı binalarla iç içe yaşıyoruz. Ortada çok büyük avantajlar getiren Kentsel Dönüşüm Yasası var. Bunu bile kullanamıyoruz.

Tamam, tramvay yolu yapmaya başlarsınız, müteahhit çürük çıkar, iş uzar. Ama bu farklı bir konu. Bu hayati bir konu. Yüzlerce, binlerce insanın hayatını ilgilendiren bir konu. Biraz çabuk hareket etmek lazım. Biraz inisiyatif kullanmak lazım. Ne yazık ki, bizim şehrimizde bunu yapacak yöneticiler göremiyoruz.

Pazar günü bile trafik düğüm oldu

Çok soğuk geçen bir kışın ardından “Birinci Cemre”nin havaya düştüğü, baharın müjdelendiği ilk pazar günüydü 19 Şubat Pazar günü. Güneş yüzünü gösterince, insanlar ailece kendilerini dışarı attılar.

Hâla İzmit esnafı için işler kesat gidiyor. Gidin normal bir hafta içi günde çarşıya, bütün esnafların yüzü asık. Ama bizim ilimizdeki AVM’ler, sadece geçtiğimiz pazar günü belki bir aylık ciro yapmıştır.

Symbol doluydu. Arasta, Dolphin, N City, 41 Burda.. Hepsi tıklım tıklım doluydu. Sinemalarda “Recep İvedik” için yer kalmamıştı. Kafeler tıklım tıklımdı. Güzel havayı görüp insanlar kendilerini sokağa atınca, İzmit trafiği de pazar günü bile düğümlendi. Özellikle 41 Burda ve Symbol Yaşam Merkezi çevresinde insanlar arabalarının içinde sıkışık trafiğin ortasında kaldılar.

Geçen pazar günü görüldü ki, uzun bir aradan sonra insanlar, aileler yeniden para harcamaya başladılar. Ne yazık ki çarşı esnafı bu canlanmaya başlayan ticaretten payını alamıyor. Çünkü şehir merkezinde trafik sorunu var. Otopark sorunu var. Özellikle tramvay yolu inşaatının devam ettiği bölgede işsizlikten dükkânlar kapanırken, şehrin çevresindeki AVM’lerde adım atacak yer bulunmuyor.

Pazar günü maça hazırlanın

Düşeceği yere kadar düşen Kocaelispor, geçen yıl BAL’dan 3. Lige döndü. Bu sezon için ben, takımın ligde kalmasına razıydım. Ama transfer yasağı olan, geçmiş borçlarıyla boğuşan Kocaelispor, 3. Lig’de de zirve yarışının içine girdi.

Geçen pazar Kütahya deplasmanı çok önemliydi. Evde yine bilgisayardan, Kütahya’ya giden bir taraftarın cep telefonu ile yaptığı canlı yayını izledim. Oğuzhan iki gol attı, kaleci Can Emre müthiş kurtarışlar yaptı. Kocaelispor Kütahya’dan 3 puanla dönerken, lider Sancaktepe Tekirdağ’da puan kaybetti.

Şimdi liderle aramız iyice daraldı. Kocaelispor bu sezonu da şampiyon bitirip, 2. Lige yükselebilir. Ama bunu hepimizin istemesi gerekiyor. Önümüzdeki pazar günü İzmit’te Karacabey ile oynayacağız. Havanın da güzel olacağını umut ediyorum. Karacabey maçında İsmetpaşa’da yeni bir seyirci rekoru kırılmalıdır. Ailemizle, çoluk çocuğumuz, eşimiz, komşumuzla pazar günü maçta olalım.

Kocaelispor buraya kadar gelmişken, bu iş Play-Off’a kalmasın. Sezon sonunda puan cetvelinde 2-5 arasında yer alırsak, Play-Off oynayacağız. Büyük olasılıkla Kocaelispor-Gölcükspor rakip olacak. Bu da tatsız bir tablo ortaya çıkartacaktır.

26 Şubat Pazar günü, siyasi parti il başkanları İsmetpaşa’ya gelsin. Milletvekilleri gelsin. Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, 12 ilçe belediye başkanını alıp gelsin. Biz çoluk çocuğumuzla, eşimiz dostumuzla gelelim. Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösterelim. Bu iş artık olacak gibi gözüküyor. En azından olabilirliği gözüküyor.

…………

Tabii, bu arada KEV konusunda verilen sözler var. Kocaelispor bu sezon şampiyon olup 2. Lige çıkacaksa, yeni stadına gidecekse, borçları temizleyip, transferi açmamız lazım. KEV konusunda AK Parti’nin talep ettiği her şey yapıldı. Bir an önce TOKİ’ye arazi verilsin, Kocaelispor’a borçlarını kapatacak para ödensin. Bu konuyu da kimse çok fazla beklemeye alıp, vakit kaybına neden olmasın.