KEREM öğrencilerinin karne heyecanı

Kartepe’ de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde kalan engelli öğrenciler karne heyecanını, Tanyıldız Düğün Salonu’nda düzenlenen muhteşem törenle yaşadı.

KEREM Kurucusu ve ÇYDD İzmit Şubesi eski Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu’nun da içinde bulunduğu Sekalılar Grubu, KEREM Derneği ve Tanyıldız Düğün Salonu’nun sahibi Süleyman Tanyıldız; engelli çocuklar için unutamayacakları bir karne töreni düzenledi. Törene kurum müdürü Adem Çiçek, öğretmenler, KEREM Kurucusu ve Sekalılar Grubu üyesi Gülşen Müstecaplıoğlu, KEREM Derneği 2’inci Başkanı Mukaddes Ceyhan, dernek üyeleri ve engelli öğrenciler katıldı. Karnelerini alan öğrencilere çeşitli armağanlar da dağıtıldı. Hareketli müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenen engelli çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi.

Ayşegül Kalaycı

