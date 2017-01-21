  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Kocaeli 0 °C

KEREM öğrencilerinin karne heyecanı

»
KEREM öğrencilerinin karne heyecanı
Kartepe’ de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Müdürlüğü’nde kalan engelli öğrenciler karne heyecanını, Tanyıldız Düğün Salonu’nda düzenlenen muhteşem törenle yaşadı.

KEREM Kurucusu ve ÇYDD İzmit Şubesi eski Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu’nun da içinde bulunduğu Sekalılar Grubu, KEREM Derneği ve Tanyıldız Düğün Salonu’nun sahibi Süleyman Tanyıldız; engelli çocuklar için unutamayacakları bir karne töreni düzenledi. Törene kurum müdürü Adem Çiçek, öğretmenler, KEREM Kurucusu ve Sekalılar Grubu üyesi Gülşen Müstecaplıoğlu, KEREM Derneği 2’inci Başkanı Mukaddes Ceyhan, dernek üyeleri ve engelli öğrenciler katıldı. Karnelerini alan öğrencilere çeşitli armağanlar da dağıtıldı. Hareketli müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenen engelli çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdi. 

Ayşegül Kalaycı
 

Bu haber toplam 282 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kastamonulular genel kurul yapıyor21 Ocak 2017 Cumartesi 12:17
  • Emekliler veda etti21 Ocak 2017 Cumartesi 12:01
  • Kandıra Esnaf Kefalet Kooperatifi’nde kongre21 Ocak 2017 Cumartesi 11:54
  • İlim Yayma’da Utaş, tek aday21 Ocak 2017 Cumartesi 11:50
  • İlhan Cavcav yoğun bakımda21 Ocak 2017 Cumartesi 11:19
  • Cumhuriyet Kadınları Derneği kendi yerinde21 Ocak 2017 Cumartesi 11:00
  • Kefken Limanı’nda çevresi düzenlemesi21 Ocak 2017 Cumartesi 10:45
  • Onar Ailesi’ne Duru bebek geldi 21 Ocak 2017 Cumartesi 10:11
  • Meral Akşener'in ağabeyi vefat etti21 Ocak 2017 Cumartesi 08:49
  • Nesli tükenmekte olan cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek21 Ocak 2017 Cumartesi 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti