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26 Ekim 2017
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Kerestede inanılmaz kampanya
Sağanak Kandıra'yı vurdu
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Kerestede inanılmaz kampanya
Kerestede inanılmaz kampanya
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.