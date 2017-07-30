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Kerim ve Emre Önen Nusretiye’den ayrıldı

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Kerim ve Emre Önen Nusretiye’den ayrıldı
Geçen yıl ilk kez yer aldığı Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan, Play-Off’a yükselen Nusretiyespor, bu sezon oldukça sessiz.

Yeşil-Beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyan kadroda yer alan oyuncuların birçoğu da takımdan ayrılıyor. Son olarak stoper kerim Yaşar ile orta saha oyuncusu Emre Önen takımdan ayrılma kararı aldı.

SERTAN VE EMİN DE GİTMİŞTİ

Yeni sezon öncesi belirsizliğini koruyan Nusretiyespor’da takımdan ayrılan ilk isimler kaleci Sertan ile Emin Erol olmuştu. Takımın iki genç ismi Emre Kurtoğlu ile Melih Ahmet Kaçar’ı da Derincespor istiyor. Bu oyunculardan sonra takımdan ayrılma kararı alan defansın önemli ismi Kerim Yaşar ile ön liberoda görev yapan Emre Önen oldu. İki futbolcu da kendi sosyal hesaplarından Nusretiyespor’dan ayrıldıklarını belirttiler.

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