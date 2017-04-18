Kerim Yavuz evlendi

Leyla ve Ahmet Yavuz çiftinin oğulları, gazetemizin asayiş muhabiri Kerim Yavuz hayatını Figen ve Hayri Furuncu çiftinin kızları Çiğdem ile birleştirdi.

Genç çiftin düğünü Cumartesi günü Başiskele Karşıya Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Düğüne Özgür Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Recep Haldız, Kocaeli Trabzonlular Dernek Başkanı Sami Çakır, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Kocaeli Gazeteciler Cemiyet Başkanı Çetin Gürol, Gazetemizin Haber Koordinatörü Metin Karan, Haber Müdürü Murat Yoldaş ve mesai arkadaşları katıldı. Genç çift ilk danslarını yaptıktan sonra düğün pastasını kesti. Ardından başlayan eğlencede davetliler duyasıya eğlendi. Aslen Trabzonlu olan damat Kerim Yavuz’un kolbastı dansı da büyük beğeni topladı. Düğünün ardından Kerim ve Çiğdem Yavuz çifti balayı için Kapadokya’ya uçtu. Çiğdem ARMAĞAN



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