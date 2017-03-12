Kerpe’de boşa yanan lambalar

Kandıra Kerpe’de bulunan, yazın insanların adım atmakta zorlandığı plaj doğal olarak bugünlerde sakin. Ortalarda kimseler yok.

Bu plajın çevresinde yaklaşık 35 sokak aydınlatması bulunuyor. Plajın çevresindeki bu lambalar geceleri ışıl ışıl yanıyor. Aynı şekilde, Kerpe’de bulunan hükümet konağı olan bölgede de yaklaşık 100 sokak lambası ortalığı aydınlatıyor.

Bölge sakinleri, “Bugünlerde orada in-cin top oynuyor. Kimse yok. Yanması gereken yerler yanmazken, kimsenin geçmediği o bölgenin ışıl ışıl olması anlamsız, Masrafa yazık” diyorlar.