Keşif yapmak için gelen terörist adliyede
Keşif yapmak için geldiği Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yakalanan terörist emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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OKULU BIRAKIP ÖRGÜTE KATILMIŞ
Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görürken okulu bırakıp terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılan C.Ç (20) isimli genç iddialara göre keşif yapmak amacı ile tekrar Kocaeli’ye gönderildi. Konu hakkında istihbarat alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri yaptıkları takip ve inceleme neticesinde şüpheliyi Kocaeli’de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ç Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Kocaeli Üniversitesi, PKK, terörist, Kocaeli Adliyesi
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