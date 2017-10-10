Keşif yapmak için gelen terörist hakkında karar
Keşif yapmak için geldiği Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı.
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OKULU BIRAKIP ÖRGÜTE KATILMIŞ
Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görürken okulu bırakıp terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılan C.Ç (20) isimli genç iddialara göre keşif yapmak amacı ile tekrar Kocaeli’ye gönderildi. Konu hakkında istihbarat alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri yaptıkları takip ve inceleme neticesinde şüpheliyi Kocaeli’de yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ç Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Kocaeli Üniversitesi, PKK, terörist, Kocaeli Adliyesi
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