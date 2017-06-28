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Kesinlikle taviz yok! Yıktılar

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Kesinlikle taviz yok! Yıktılar
Kartepe İlçesi’nde imara aykırı yapılar yasal işlemleri ardından belediye kontrolünde yıkılarak kaldırıldı.

Kartepe Belediyesi çarpık kentleşmeye izin vermemek adına ilçede ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılara izin vermiyor. Bu kapsamda Yapı Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde yaptığı denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Müdürlüğün Kaçak Yapı Birimi ekipleri yaptığı denetimler sırasında Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde Yıldız Sunta MDF Fabrikası karşısında bulunan kamuya ait yolda ve yeşil alanda kaldığı tespit edilen yapılar hakkında yasal işlem uyguladı.

BELEDİYE YIKTI
Söz konusu yapılar 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesi gereği mühürlenerek yıkılması için süre verildi. Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, yasal işlemleri tamamlanan yapıların sahipleri tarafından gerçekleştirilmeyen yıkım işlemini belediye kontrolünde yaptı.

"KESİNLİKLE TAVİZ VERMİYORUZ"
 Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Kasımoğlu, “İmara aykırı yapılara kesinlikle taviz vermiyoruz. Tespit edilen yapılar hakkında da yasal işlemler ardından belediyemiz kontrolünde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz” şeklinde görüş belirtti. 

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