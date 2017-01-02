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KESK, Reina saldırını kınadı

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KESK, Reina saldırını kınadı
KESK Şubeler Platformu yılbaşı gecesi İstanbul Reina'ya yapılan ve çok sayıda kişinin öldüğü terör saldırısı kınadı.

ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ
KESK Şubeler Platformu yılbaşı gecesi İstanbul'da bulunan Reina adlı gece klübüne yapılan terör saldırısını kınadı.  BES Şube binasında düzenlenen basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları katıldı. Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş yaptı. Karakuş şunları söyledi. “Yeni yıla merhaba dediğimiz ilk saatlerde İstanbul’da yaşanan katliamla bir kez daha sarsıldık. Çok sayıda insanımızı kaybettiğimiz bu saldırıyı lanetliyor, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Çiğdem ARMAĞAN
 

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