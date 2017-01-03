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KESK, Reina saldırını kınadı: “Sorumlular bellidir”

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KESK, Reina saldırını kınadı: “Sorumlular bellidir”
KESK Şubeler Platformu yılbaşı gecesi İstanbul Reina'ya yapılan ve çok sayıda kişinin öldüğü terör saldırısı kınadı.

KESK Şubeler Platformu yılbaşı gecesi İstanbul'da bulunan Reina adlı gece klübüne yapılan terör saldırısını kınadı. BES Şube binasında düzenlenen basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların şube başkanları katıldı. Basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş yaptı. Karakuş şunları söyledi. “Yeni yıla merhaba dediğimiz ilk saatlerde İstanbul’da yaşanan katliamla bir kez daha sarsıldık. Çok sayıda insanımızı kaybettiğimiz bu saldırıyı lanetliyor, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Göz göre göre gelen bu katliamın sorumluları bellidir. Kendi siyasi hedefleri uğruna ülkeyi cehenneme çevirenler, savaşı kaosu derinleştirerek halkları birbirine düşman etmeye çalışan uluslararası odaklar, toplumsal kutuplaştırmayı arttırarak farklı inanç ve kimlikleri adeta hedef tahtası haline getirenler bu katliamın gerçek sorumlularıdır."

Çiğdem ARMAĞAN

 

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