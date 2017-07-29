KESK toplu sözleşme taleplerini açıkladı

Memurları ilgilendiren 4’üncü dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak.

KESK Kocaeli Şubeler Platformu tarafından Sabri Yalım Parkı’nda toplu sözleşme talepleri açıklandı. Tüm Bel-Sen Şube Başkanı KESK Kocaeli Dönem Sözcüsü Erdal Karakuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem ’Toplu Sözleşme' görüşmeleri 1 Ağustos 2017 Pazartesi günü başlıyor. 3 milyon kamu emekçisini, 2 Milyon kamu emekçisi emeklisini, ailelerini de hesaba kattığımızda en az 15 milyonluk geniş bir kitleyi yakından ilgilendiren bu ”toplu sözleşme' görüşmelerine ne yazık ki toplum olarak geleceğe, yarına, ilişkin umutlarımızın karartılmak istendiği bir süreçte giriyoruz. KESK olarak taleplerimiz şunlar: 2007 yılında kamuda sigortalı taşeron işçi sayısı 6.213'tür. Kamudaki taşeron işçi sayısına ilişkin elimizdeki son resmi rakam Ekim 2014’te dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in bir soru önergesine verdiği 781.000 rakamıdır. Buna göre 10 yıllık dönemde taşeron işçi sayısı 115,5 kat artmıştır. Taşeron çalışma kaldırılmalıdır. 4/A kadrosunun iş ve ücret güvencesini tehdit eden, sınırlayan yasal düzenlemeler kaldırılsın, Sözleşmeli statüde çalıştırılanlar 4/A kadrosuna alınsın. Geçici personel yani 4/C’liler kamuda asli ve sürekli işler-görevler yapmasına rağmen taşeron firma bünyesinde çalıştırılanlar isteklerine bağlı olarak ya işçi ya da 657 sayılı DMK'nun 4/A kadrosuna alınsın. 2017 Haziran ayı itibari ile dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.510 yoksulluk sınırı ise 4.925 TL'ye dayanmıştır. KESK bu dönemde de en düşük maaş alan kamu emekçisinin maaşının yoksulluk sınırına çekilmesini esas almıştır. Bu nedenle en düşük maaş alan kamu emekçisinin maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3.450 e çıkarılmasını talep ediyoruz.

EK GÖSTERGE ADALETSİZLİĞİ SONA ERSİN

3.450 TL olarak belirlediğimiz kamu emekçilerinin asgari temel ücretine 2018 yılı için, kira yardımı olarak aylık 427 TL aile eş yardımı olarak aylık 350 TL, çocuk yardımı olarak 350 TL, brüt asgari ücret tutarında yılda iki ikramiye ve ulaşım için aylık abonman bilet ücreti eklenmesini, aylık 335 TL yemek ücreti ödenmesini talep ediyoruz. Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını, kamu emekçisinin maaşı içinden Asgari Ücret tutarı istisna edilerek kalan tutardan her ay için sadece en düşük gelir vergisi oranın uygulanmasını, artan Vergi dilimi oranı uygulamasından vazgeçilmesini talep ediyoruz. Ek ödemeleri düzenleyen 666 Sayılı KHK ile yaratılan ücret adaletsizliği ve mağduriyetlerin giderilerek, aynı unvanda farklı kamu kurumlarında çalışan tüm kamu emekçilerine eşit ücret ödenmesini, Yıllardır süren ek gösterge adaletsizliğinin sona ermesi için tüm kamu emekçilerinin ek göstergelerinin 3600'e, önlisans mezunu olanların 3000’e çıkarılmasını, Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanmasını, ek göstergesi olmadığı için en çok mağdur olan bu sınıfa da ek gösterge cetveli çıkarılmasını talep ediyoruz.

ANA DİLİNDE EĞİTİM SAĞLANMALI

Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılık, mobbing, baskı ve şiddete son verilmesini, uygulayanlar hakkında etkili cezai yaptırımlar getirilmesini istihdam, terfi ve unvan değişikliklerinde cinsiyet eşitliği sağlanmasını talep etmektedir. Görevi yeni devir alan kadın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın kadınların ağırlaşan sorunlarına ilişkin taleplerimize kayıtsız kalmayacağına inanmak istiyoruz. Yeni bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası yapılmalı. Ayrımsız tüm çalışanlara uygulanmalıdır. Meslek hastalıkları tanımlanmalıdır. En az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ücretsiz nitelikli anadilinde hizmet verecek kreş ve bakımevleri açılmalıdır. Emekçileri hukuksuzca işten çıkaran, iş barışını bozan, imzalanmış TİS’leri bile tek taraflı fesheden, seçilmişlerin yerine atanmış kayyumlar geri çekilmeli, görevi asli sahiplerine bırakmalıdırlar. Gerici/mezhepçi eğitime karşı bilimsel, demokratik, özgürlükçü, laik ve anadilinde eğitim hakkı sağlanmalıdır.

OMUZ OMUZA OLMA VAKTİ

Toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 Ağustos Salı günü, başta KESK Danışma Meclisi üyelerimiz ve ihraç edilen üyelerimiz olmak üzere Çalışma Bakanlığının önünde taleplerimizi bir kez daha haykıracağız. Son olarak bu ülkenin alın teri ile geçinen tüm kesimleri gibi tüm kamu emekçilerinin de insanca bir yaşamı hak ettiğini vurgulamak istiyoruz. Toplu sözleşmeye ilişkin taleplerimizi sıralarken zannedilmesin ki asgari ücretlinin, işçinin, özel sektör çalışanlarının halini bilmiyoruz. Şimdi bizleri işçi memur, kadrolu-sözleşmeli, kadın-erkek, şu veya bu partili gibi karşı karşıya getirmeyi hedefleyenlere karşı omuz omuza olma vaktidir. Kendisini işçi sınıfının bir parçası olarak gören konfederasyonumuz emeğin ortak mücadelesinde üstüne düşeni yerine getirmeye devam edecektir. Bunun için, öncelikle, sendikalı olsun olmasın, tüm kamu emekçilerini daha sonra kıdem tazminatına göz konulan işçileri, asgari ücretlileri, alın teri ile yaşam mücadelesi verip emeğinin karşılığını alamayan tüm çalışanları emeğin ortak birleşik mücadelesini büyütmeye, geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Ayşegül Kalaycı

