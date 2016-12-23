KESK yürüyüşüne polis müdahalesi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’nun görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan kamu çalışanlarının görevlerine yeniden iadesi için İstanbul Kadıköy’den ‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’ şiarı ile başlattığı yürüyüş polis engeline takıldı.

Sendika üyelerinin iş akitleri feshedilen 2 bin 22 arkadaşları için başlattığı yürüyüşe polis İstanbul’da da müdahale etmişti. KESK Kocaeli Şubeler Platformu üyeleri Kocaeli’ye gelen konvoyu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde karşıladı.

POLİS ÜST GEÇİDİ KAPATTI

Mimar Sinan Köprüsü’nde toplanarak yürüyüş yapmak isteyen yaklaşık 200 kişilik gruba emniyet güçleri engel oldu. Mimar Sinan Köprüsü’nün önünü kapatan polis ekipleri sendika üyelerinden üzerlerindeki yelekleri çıkarmalarını ve slogan atmamalarını istedi. Ancak sendika üyeleri yeleklerini çıkarmamakta ısrar etti. Yeleksiz yürüme kararı alan yürüyüşçüler Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’ne kadar olaysız bir şekilde yürüdü.

Eğitim-Sen binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen KESK üyeleri ve polis arasında gerginlik yaşandı.

Ayşegül KALAYCI