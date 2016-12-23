KESK yürüyüşüne polis müdahalesi

Eğitim-Sen’de toplanan sendika üyelere otoparkta bulunan araçlarına yürümek istediler. Ancak polis pankart açmamalarını, önlüklerini çıkarmalarını ve slogan atmamalarını istedi. Sendika üyeleri Eğitim Sen önünden pankart açarak yürümeye başlayınca çevik kuvvet ekipleri pankartları topladı. Pankartın toplanmasının ardından polis sendika üyelerine müdahalede bulundu. KESK üyeleri Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin bulunduğu apartmana püskürtüldü. Polis ile sendika üyeleri arasında pazarlık devam ediyor.
Ayşegül KALAYCI
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