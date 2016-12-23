KESK yürüyüşüne polis müdahalesi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)’nun görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan kamu çalışanlarının görevlerine yeniden iadesi için İstanbul Kadıköy’den ‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’ şiarı ile başlattığı yürüyüş polis engeline takıldı.

Eğitim-Sen’de toplanan sendika üyelere otoparkta bulunan araçlarına yürümek istediler. Ancak polis pankart açmamalarını, önlüklerini çıkarmalarını ve slogan atmamalarını istedi. Sendika üyeleri Eğitim Sen önünden pankart açarak yürümeye başlayınca çevik kuvvet ekipleri pankartları topladı. Pankartın toplanmasının ardından polis sendika üyelerine müdahalede bulundu. KESK üyeleri Eğitim Sen Kocaeli Şubesi’nin bulunduğu apartmana püskürtüldü. Polis ile sendika üyeleri arasında pazarlık devam ediyor. Ayşegül KALAYCI

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