Keşke 8 Mart’ı bu kadar büyütmek zorunda kalmasaydık

Bu hafta, 8 Mart haftası. Malum, 8 Mart Dünya Çalışan Kadınlar Günü..

Aslında Dünya Kadınlar Günü, Avrupa’da çalışan kadınların, çalışan erkekler karşısında açıkça ezildiği dönemde bir başkaldırının sonucu olarak ortaya çıkmış. Son yılarda özellikle ülkemizde 8 Mart çok önemsenir, çok abartılır oldu.

Bizim ülkemizde çalışan kadınlar açısından ciddi yasal sorunlardan söz edemeyiz. Tam tersine son yıllarca çalışan kadınlar için özel haklar verildi. Özellikle anne olanların çalıştıkları iş yerlerine gerçekten dünyadaki pek çok kadının gıpta ile baktığı hakları var.

Ama bizim ülkemizde giderek artan “Kadına şiddet” var. Dövülüyor kadınlar. Tecavüze uğruyor. Hatta öldürülüyor. Kendilerini mahallenin namus bekçisi sanan magandalar, parkta yürüyen kadını yumruklayıp, “Bir daha buralarda yürüme” diye çıkabiliyor. Üstelik yeterli cezayı görmüyorlar.

İster istemez ülkemizdeki bütün kadınlar gergin. Bu nedenle, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde de en çok sesi çıkan ülkelerden biri haline geldik. İlimizde bu hafta yine Kadınlar Günü nedeniyle pek çok etkinlik yapılacak. Kadınlara yönelik pek çok özel organizasyon, eğlence var.

Ben bir çalışan kadın olarak, aslında her konuda güvenlik ve eşitliğimizin sağlanması halinde, 8 Mart’ı bu kadar abartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Erkeklerimizin de pek çok sorunu, sıkıntısı var. Bir evin, bir ailenin sorumluluğunu taşımak da kolay olmasa gerek. Ama erkekler günü yok, 8 Mart’larda biz kadınlar sürekli bağırıp çağırıyoruz.

Elbette kadın ve erkek birbirinden çok farklı. Ama sonuçta hepimiz insanız. Bütün insanların eşit olduğu, bütün insanlara her ortamda eşit hakların verildiği, herkesin birbirine hoşgörü ile baktığı bir dünyada, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün de sıradan bir sembol olarak kutlanacağını düşünüyorum.

Bütün hemcinslerimin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü bugünden kutlarım. Kendinizi kimseye ezdirmeyin. Başınız dik dolaşın.