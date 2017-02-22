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KESK’e bağlı başkanlar mazbatalarını aldı

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KESK’e bağlı başkanlar mazbatalarını aldı
KESK’ e bağlı BES, Yapı Yol Sen ve SES kongrelerinde delege ve üyelerin oyları ile göreve gelen şube başkanları mazbatalarını aldı.

BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş, Yapı Yol Sen Şube Başkanı Etem Kartal ve SES Şube Başkanı Gökhan Bektaş dün Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatalarını beraber aldı. Şube Başkanlarına mazbatalarını veren İzmit 1. Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Temur yeni yöneticilere görevlerinde başarılar diledi.

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Mazbata töreninde Etem Kartal, “konuşan KESK Dönem Sözcüsü Yapı Yol Sen Şube Başkanı Kongrelerimiz tamamladık. Bundan sonraki süreç içinde KESK’ in mücadele tarzını göreceğiz. Ülkemiz olağanüstü süreçlerden geçiyor. Bu genelde emek ve çalışma yaşamına daha olumsuz yansıyan tarafları var. Üyelerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hak ve kazanımlarını devam ettirme yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz. İl önce ihraç edilen ve açığa alınan arkadaşlarımız var onların hukuki ve fiili mücadelelerini vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde başkanlık tartışmaları ile beraber 657 sayılı yasadaki değişikliklerin de gündeme geleceği söyleniyor. Bu da bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesidir. 657 sayılı devlet memurları kanunundaki iş güvencenin kaldırılmamasını tam tersine bu güvencenin tüm çalışan sektörlere uygulanmasını istiyoruz. Bu anlamıyla da mücadelemiz devam edecek. Kongrelerden sonra görev alan tüm arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum” dedi.

Ayşegül Kalaycı

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