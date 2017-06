KEŞKE HER ZAMAN HAYAT BAYRAM OLSA…

İşte gördünüz.. Ramazan ayını bitirdik derken, ardından gelen bayramda geçti gitti bir anda.. Kiminle konuşsam geçen zamanın hızından muzdarip.. Anlaşılan şu ki, insanoğlunda geleceğe karşı duyulan derin özlem, geçen zamanın bizlere kaybettirdiklerini gizlerken, hasretle beklediklerimizi de rüya alemine dönüştürerek alıp götürüveriyor yaşamımızdan..Ve sonuçta geçip gidenin hızına yetişmemiz mümkün olmuyor.. Rüyadan uyanana dek.. Bir bakıyoruz ki acı veya tatlı.. Yaşanacak yaşanmış ve bitmiş.. Bizler hiç bir şey anlayamamışız bile, o uzun zamandır gelmesini beklediğimizden.. Ne zaman geldi, nasıl geçti.?. Evet.. Adeta bir rüya..

Evet sayın okurlar..Bilhassa mutluluk ve sevinç adına beklediklerimiz çok çabuk geçiyormuş gibi gelmiyor mu hepimize.? Belki de hayatın kuralı bu..Yani erişilmesi mümkün olmayan bu hız içinde yoluna devam etmeyi sürdüren ömrümüzün bitişe yaklaştığını hissettirmemenin ilahi bir formülü.. Hep geleceğe koşmak.. Hep geleceği istemek..Kim zamanın durmasını istemiş ki normal hayatta..Gelecekte yaşayacağı mutlu bir günün bir an önce gelmesi için, kim çekmemiş günleri iple..Kim düşünmüş ki bu geçen günlerle biraz daha yaklaşılıyoruz bitecek ömre..

Babaannem arada bizlere bu konuya yakın bir hikaye anlatırdı.. Hiç unutmam.. “Çoook eski bir zamanda esnaf çarşısında bulunan dükkanların birinde kumaş satan bir yaşlı gayet iyi iş yapıp güzel para kazanmasına rağmen, her akşam evine gitmeden neredeyse ağlayacak bir sesle “ Of of.. Allah’ım bu günde zarardayız” dermiş..Bir, üç, beş derken buna şahit olan komşu dükkan sahipleri sinir olmaya başlamışlar..Yahu bu adam ne güzel kazanıyor.. Tamam da neden her akşam zarardayım diye ağlaşıyor, derler miş..Sonunda dayanamamışlar ve bu durumu kendisine söyleyerek, ayıp ettiğini anlatma kararı almışlar. “Ya arkadaş sen ne biçim adamsın.. Kazancın hepimizden iyi.. Ama sen nispet yapar gibi her akşam yakarıyor, oflayıp, pufluyorsun..” Yaşlı adam bu kişilere şöyle bir bakmış ve tebessüm etmiş.. Ona daha da kızdıklarını anladığı komşularına “dostlar hele şöyle bir oturun” demiş..Adamlar yaşlının karşısına oturmuş, kendisini nasıl savunacağını merakla beklemeye başlamışlar..Adam aynı tebessümle devam etmiş.. “ Komşularım iğlinize teşekkür ederim, ama ben kazancım adına oflayıp, puflamadım hiç bir zaman.Benim derdim kendimle..Yani sizin anlayacağınız benim kaybım ömürle..Her geçen gün bizler adına geri dönmez bir kayıp değil mi.? İşte ben de her akşam ömrümden kayba uğrayan o gün için yakınıyor, Allah’a günahlarımın affı için yalvarıyorum..Sizce bu yakınmaya değmeyecek bir kayıp mı sorarım” demiş..Komşu esnaf bu cevaba karşın söyleyecek kelime bulamamış ve çok doğru diyerek yaşlı dükkan sahibinin yanından ayrılmışlar..Ve o günden itibaren ömürden giden günlük kayıp, hepsinin yaşamında en önemli faktör olarak almış yerini..

Her ne kadar yaşlı satıcıya katılsak ta, hayatımızda beklenerek yer alan bu tür ayrıcalıklı günlerin bizlere sunduğu manevi zenginlik yadsınamaz..Keşke ömrümüzden kayıp giden günlerin arasında yer alan özel günlerin bizlere sunduğu zenginlikleri idrak ederek yakalaya bilsek..İşte o zaman dağarcığımızda bilinmeze götüreceğimiz çok değerli olgularla kazancımızı güçlendiririz.. Bunu düşünmek bile ruhu tedavi eden ışıktır..

Biliyorsunuz “ ömrü olana bayramlar bitmez”.. Şimdi sıra Kurban Bayramında..Sadece iki ay, on gün sonra..Yeni bir bayram, yeni bir heyecan ve coşku..Heyecan ve coşku diye söz ediyorum bayramlar için farkındaysanız..Çünkü bu bayram iyice inandım ki bizim halkımız bu tür günlerdeki mistik havadan müthiş etkileniyor..Alış veriş yapılsın yapılmasın dükkanlar dolup taşıyor..Sokaklarda yürümek, trafikte ilerlemek büyük bir beceri ister..Herkeste bir telaş..Sanırsınız ki kıtlık ve yokluk salgını kapıda..Bu durun arife gecesi saat ikilere kadar böyle sürüyor..Ta ki bayramın ilk günün akşamına dek..Ve yavaş yavaş durulup, sakinliyor..Yeni bir bayram öncesine kadar.. Belki de mutlu ediyor insanları.. Eh o zaman, keşke ömrümüzden kaybolan günlere rağmen, ve diğer onlarca olumsuzluğa rağmen, her zaman “Hayat Bayram Olsa” ..