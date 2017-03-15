Keşke yapılamayanları ve ihtiyaçları da Cumhurbaşkanı’na anlatabilseydik

Günümüz Türkiyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir vilayeti herhangi bir nedenle ziyaret ediyor olması, o vilayet açısından son derece önemlidir.

Eskiden, eski Cumhurbaşkanları gelse ne olur, gelmese ne olurdu. Şimdi öyle değil. Hele hele 16 Nisan’daki referandumdan “EVET” çıkar da “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne” geçiş gerçekleşirse, Erdoğan’ın ziyaretleri daha da önem kazanacak. Çünkü, ilinizde yapamadığınız, yetişemediğiniz; yetmediğiniz her konuda Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasından çıkacak bir söz veya talimat, sorunun çözümü için yeterli olacak.

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Geçen pazar günü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilimizi ziyaret etti. İzmit bir kez daha Erdoğan’ı mükemmel karşıladı. Perşembe Pazarı alanını Erdoğan’ı gerçekten çok seven yüzbinlerce insan doldurdu. Heyecanlıydılar. Cumhurbaşkanı’na moral verdiler, güç verdiler.

Perşembe Pazarı alanındaki mitingin ardından, Erdoğan Kocaeli Valiliği’ne geçmiş. Burada Bakan Işık, Vali Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, AK Parti milletvekilleri, teşkilat yöneticileri ile bir araya gelmiş. Erdoğan titiz adam. Miting alanındaki törende toplu açılışını yaptığı 223 proje hakkında bilgi almış. Miting alanından son derece keyifli ayrılan Cumhurbaşkanı, ilimizin seçilmiş ve atanmış yöneticilerine çok güzel laflar söylemiş:

“Benim Kocaeli ile muhabbetim farklıdır. Gençlik yıllarımdan beri bu şehirle ilişkim var. Kocaeli, Türkiye için çok önemlidir” gibi laflar etmiş. Şüphesiz Cumhurbaşkanı bu sözleri, orada bulunanlara keyif bağışlamak için söylemez. Kocaeli’ye verdiği önemi anlatıyor. Kocaeli’yi sevdiğini anlatıyor. Bir bakıma, “Bir de bu kadar güzel miting yaptınız, dileyin benden ne dilerseniz” demeye getiriyor.

Bizim ilimizin yetkilileri, bu kentteki her şeyin çok iyi, çok güzel olduğunu, bu şehirde çok önemli yatırımlar yapıldığını, şehrin hiçbir eksiğinin kalmadığını, bu kentte yaşayan herkesin çok memnun olduğunu anlatıyorlar. “Yaya köprüleri yaptık. Tramvay yapıyoruz. Metro yapacağız” diyorlar.

Yaya köprüleri yaptık ama, onların da asansörü çalışmıyor demiyorlar.

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Değerli okurlar. Ben hiçbir zaman bazı iflah olmaz muhalifler gibi, “Bu dönemde hiçbir şey yapılmadı. Yapılan her şey yanlış yapıldı” diye ortalarda dolaşan fanatik muhalif tiplerden olmadım. Tam tersine, bu şehirde yapılan güzel, isabetli, iyi işleri de her zaman takdir ettim.

Alt yapı yatırımları, arıtma tesisleri, ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmaları, KOMEK kursları daha pek çok proje ve yatırım, bu kent için yapılmış doğru işlerdir ve hep takdir etmişimdir. Ama bugün itibariyle bu kentteki hiçbir yöneticinin, “Kocaeli’de herkes hayatından memnun. Bu şehirde her şey çok doğru yapıldı. Bu şehrin hiçbir eksiği yok” demeye de hakkı yoktur.

Cumhurbaşkanı ilimize gelmiş. Valilik’te toplantı yapıyor. Kentin sorunlarını, durumunu soruyor. Tam zamanı, tam fırsatı değil mi. Delikanlı gibi eksikleri anlatın. İhtiyaçları anlatın. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde çok önemli ve çok farklı bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Karaosmanoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında en rahat konuşabilecek kişi olduğunu da biliyoruz.

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Sayın Başkan diyemez miydi;

“Efendim, ülkemiz havayolu ulaşımında çok büyük mesafeler aldı. Bizim şehrimizde de yıllar sonra havaalanı yapıldı. Ama THY bizim havaalanımıza gelmiyor. Hiç değilse şu yaz döneminde bizim havaalanımızdan da birkaç şehre uçak seferi yapılsa.”

İlimizin bir yetkilisi diyemez miydi;

“Efendim, biz son seçimler öncesi İzmit’te tramvay sözü verdik. İnşaata başladık, 550 günde bitireceğiz dedik. Ama galiba bu iş, 1000 günde bile bitmeyecek. Bu konuda İzmit halkına mahcup olduk. Bunu telafi için devlet el atsa da Metro yapsak, teleferik hatları yapsak. Şehrin ulaşımını rahatlatsak”

Yine Cumhurbaşkanımıza şu gerçeği ve ihtiyacı anlatmak gerekmez miydi?

“Efendim, hem coğrafi konumu, hem sosyo ekonomik yapısı nedeniyle, bütün uğraşlarımıza rağmen bizim şehrimizde uyuşturucu bağımlılığı hızla artıyor. Tamam, çok büyük Şehir Hastanesi yapıyoruz. Ama biran önce bizim şehrimizde bir AMATEM kurulmasını sağlayamaz mıyız?”

Hazır Sayın Cumhurbaşkanı, “Kocaeli’nin ne derdi var, ne eksiği var?” diye sormuşken, o salondaki bir ilimiz yetkilisi çıkıp şunları söyleyemez miydi:

“Efendim, Haydarpaşa-Adapazarı arasında banliyö trenlerin biran önce çalışması lazım. Biz İzmit Körfezi’nde deniz ulaşımını beceremedik. Bu işi Denizcilik Bakanlığı yapsa olmaz mı? Güney Marmara Otoyolu inşaatına biran önce başlamak lazım. Yıllardır Derince Limanı ile TEM arasında bağlantı yolunu bile yapamadık. Bunu biran önce yapmamız lazım”

Daha pek çok sıkıntı anlatılabilirdi:

“Efendim yeni stadımız bitiyor ama, Kocaelispor hala zorda. Kulübün çok değerli bir arazisi var. Bu araziyi biran önce TOKİ alsa da Kocaelispor’a bedelini ödese. Kocaelispor’u biran önce Süper Lige çıkarsak, 2019’a kadar bu işi bitirsek çok iyi olur” denilemez miydi?

Ya da, “Sayın Cumhurbaşkanım, bu şehrin hiçbir sosyal eğlencesi kalmadı. Sizin öncülüğünüzde bu şehirdeki büyük kuruluşların bu kent için basketbol, voleybola yatırım yapmalarını sağlasak çok iyi olurdu” diyemez miydi?

Yeni Huzurevi’ne duyulan ihtiyaç, Merkez Bankası konusunda yıllardır yaşanan sıkıntı ve belirsizlik, biran önce yapılması gereken yeni çöp fabrikası ile ilgili çeşitli bakanlarda bekleyen bürokratik süreç Sayın Cumhurbaşkanı’na münasip bir dille anlatılamaz mıydı?

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Bence, pazar günü bir fırsat kaçmıştır. İlimiz yetkilileri, hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok keyifli de bulmuşken, bu şehrin ne kadar ürettiğini, devlete ne kadar büyük katkı sağladığını anlatabilir, “Ama efendim. Bu şehir öyle tıkandı ki, Köseköy’den Yenidoğan’a gitmek bile problem oluyor” diyebilirdi.

Belli ki bunları, ilimizdeki AK Partililer yapamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ilimize bir daha geldiğinde beni çağırsınlar. Ben çok otoriter bir baba ile büyüdüm. Rahmetli babamın sözü üzerine söz söylenemez, O’na sorun götürülemezdi. Herkes yanında titrer, gazabından korkardı. Ben konuşurdum. Doğru bildiğimi söylerdim. Bu tipteki adamlar, eğer karşısındaki haklıysa, hemen gereğini yaparlar.

Sayın Cumhurbaşkanı ilimize geldiğinde beni çağırsınlar. Beni Erdoğan’a şöyle takdim edebilirler:

“Şehrimizin delisidir. Hiçbir şeyden memnun olmaz. Gözü vardır görmez, kulağı vardır duymaz. Hafiften komünist, çokça münafık, oldukça muhaliftir. İçki içer, sigara içer. Ama Allah için, bu şehri sever. Size anlatacakları varmış.”

“Arz ederim Cumhurbaşkanım” derdim. “Benim Kocaeli ile muhabbetim farklıdır” diyen Cumhurbaşkanı’na benim şehrimin bütün dertlerini, eksiklerini, bu şehrin devlete ve AK Parti’ye verdiği olağanüstü desteğe rağmen devam ettiğini gayet güzel ve son derece diplomatik, nazik üslupla anlatırdım.

Bizim şehrimizin bir önemli eksiği de derdini anlatamamak, hakkını savunamamak, hakkını isteyememek diye düşünüyorum. Geçen pazar günü bu açıdan yine çok önemli bir fırsatı kaçırmış olduk.