KESK:“Memurlar açlık sınırına sürükleniyor”

KESK Kocaeli Şubeler Platformu tarafından kamu çalışanlarını ilgilendiren toplu sözleşmeyi eleştiren bir basın açıklaması düzenlendi.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşen basın açıklamasını KESK Kocaeli Şubeler Platformu dönem sözcüsü ve Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş okudu.

Basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş şu ifadelere yer verdi:

-“Bugün, 2015 yılı içerisinde AKP Hükümeti, Çalışma Bakanlığı ve Memur-Sen sac ayağında gerçekleşen, 3 milyona yakın kamu çalışanı ve 2 milyona yakın memur emeklisini doğrudan etkileyen satış sözleşmesinin sonuçlarını paylaşmak adına bir araya geldik. İmzalanan bu sözleşmeye göre, çalışanlara ve emeklilere 2016 yılı için %6+%5, 2017 yılı %3+%4 zam oranı belirlenmişti. 2017 yılı ikinci yarısı için memurlara ve buna bağlı emeklilere %4+ %2,92 enflasyon farkı zammı Maliye Bakanlığınca kesinleştirilmiş ve kamuoyuna ifade etmiştir. Maliye Bakanlığı verilerine baktığımızda gördüğümüz manzara şudur ki, 2017 yılı ilk altı ayında gelir düzeyimizin %6’sı enflasyon sebebi ile zaten yok olmuştur. 2017 yılı içinde toplam ücret artışımız %9,92 gibi gözükmektedir. Kamuoyuna ifade edilen rakamlarda bir illüzyon vardır. Buradaki 6,92’luk ikinci yarı yıl zammı 6 ay için verildiğinden ve bahsedilen enflasyon artışı da yılın 2. ayından itibaren gerçekleştiğinden bizlerin 2017 yılı gerçek ücret artışımız % 6 civarında kalmaktadır. Bunu yıllık enflasyondan çıkardığımızda 3 milyon kamu çalışanı 2017 yılını net olarak - %6 eksi bakiyede kapatmış demektir.

CEBİMİZ 3 KAT KÜÇÜLDÜ

İçinde bulunduğumuz aylarda kamu çalışanlarının dahil edildiği “vergi dilimine bağlı gelir vergisi kesintisi” göz önüne alındığında, bırakın zam almayı, bizler hızla “açlık sınırı” seviyelerine doğru sürüklenmekteyiz. Cebimiz, piyasaya göre 3 kat küçülmüştür. Ülkemizde yoksulluk sınırı 4900 TL’dir ve memurların %94’ü bu sınırın çok altında maaş almaktadır. Bugün memurların tamamına yakını yoksuldur. Bizler KESK olarak, bırakın zammı cebimizdeki her 100 liranın 22 lirasının yok edildiği ve artık iyiden iyiye “göstermelik tiyatroya” dönüşen Memur-Sen, Çalışma Bakanlığı görüşmelerine karşı diyoruz ki; kamuoyuna matematiksel illüzyonlar sunabilirsiniz, ama hayatı, ekmeği ve emekçileri kandıramazsınız. Bizler üyelerimiz ve onların sofraları için, gerçekleri söylemeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Soframızdan, cebimizden alınan bu uygulamaya ve toplu sözleşme akdine itiraz ediyoruz. Bu yoksulluğa mahkûmiyetin tescillenmiş belgesidir.

OYUNUN TEKRARINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Hükümet, acilen taleplerimize kulak vermeli ve yukarıda ifade ettiğimiz oranlardan kaynaklı tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine “yoksulluğa bağlı refah payı” vermelidir. Bu refah payı, yoksulluk sınırı olan 4900 liraya yaklaşacak şekilde gerçekleşmelidir. Ülkemizde kamuda çalışan emekçiler bilmelidir ki, haklar ve ücret artışları sadece “toplu sözleşme” sürecinde yapılacak birkaç günlük görüşme ile asla sağlanamayacaktır. Konfederasyonumuz KESK, fiili meşru mücadele geleneği ile, memurların 30 yılın üstünde çalışma sürelerine “emekli ikramiyesi” verilmemesine karşı dava açmış kazanmış ve hükümet bu konuda düzenleme yapmak zorunda kalmıştır. Önümüzdeki ay başlayacak 2018-19 yılı kamu çalışanları toplu sözleşmelerinde, üyelerimize, geleceğimizi, sofralarımızı memur-sen – hükümet işbirliğine terk etmeyeceğimizi, sonuna dek tabanımızdan gelen gücümüzü kullanacağımızı ve aynı oyunun tekrarlanmasına müsaade etmeyeceğimizi ifade ediyor, tüm kamu çalışanlarını sürece duyarlı olmaya ve sarı sendikacılık anlayışına karşı mücadele etmeye davet ediyoruz.”

Ayşegül KALAYCI