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KESK’ten Gülmen ve Özakça için oturma eylemi

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KESK’ten Gülmen ve Özakça için oturma eylemi
KESK Kocaeli Şubeler Platformu tarafından KHK ile ihraç edildikten sonra içlerine iade edilme talebi ile açlık grevine giren ancak gözaltına alınıp tutuklana Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması için İnsan Hakları Parkı’nda oturma eylemi

Oturma eylemi öncesi basın açıklamasını okuyan KESK Kocaeli Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı Gülüzar Ateş şunları söyledi:

-“AKP İktidarı göreve geldiği günden bu güne ülke yaşanmaz bir hale gelmiştir. Hak ve Özgürlüklerin korunması bahanesi ile uzatılan OHAL ise HAK ve Özgürlükleri yok etmeye son hızla devam etmektedir. Darbe, OHAL, FETÖ/PDY denilerek çıkartılan KHK'lar ile ihraç edilen binlerce kamu çalışanına kendini savunma ve adil yargılama hakkı tanınmamıştır. Hukuksal yollarla hakları aramaları engellenen binlerce kamu emekçilerinden olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça da işimizi ekmeğimizi geri istiyoruz talebiyle açlık grevine oturmuş, gözaltına alınıp tutuklanmışlardır. Şu anda açlık grevinin 116 gününde olup çok ciddi geri dönülemez sağlık sorunları ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Derhal adaletsiz olan bu uygulamaya son verilmesini Nuriye ve Semihin serbest bırakılmasını istiyoruz. KHK’lar ile keyfi işten atmaları hukuki ve meşru görmüyor, tanımıyoruz. Üyelerimiz üzerinden yapılan tüm bu hukuksuz, gayri insani ve ahlaksız tasfiye operasyonların takipçisi olacağımızı, Ulusal ve Uluslararası platformlarda üye ve yöneticilerimizin haklarını her türlü olanağımızı seferber ederek savunacağımızı kamuoyu ile ayrıca paylaşıyoruz. Hükümeti hukuksuz ve gayri insani işten atmalara son vermeye ve işten atılan kamu emekçilerini görevine iade etmeye çağırıyor, Adalet istiyor; Adalet yürüyüşünü de destekliyoruz.”

(Ayşegül Kalaycı)

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