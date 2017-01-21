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KESK’ten, üyelerinin tutuklanmasına tepki

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KESK’ten, üyelerinin tutuklanmasına tepki
KESK Kocaeli Şubeler Platformu tarafından üyeleri Mutena Güneyligil’in önce açığa alınması, sonra ihraç edilmesi ve son olarak tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Yapı Yol Sen Kocaeli Şubesi toplantı salonunda konu ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya sendika üyelerinin yanı sıra tutuklanan Mutena Güneyligil’in yakınları da katıldı. Basın açıklamasını KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına ESM Kocaeli Şube Başkanı Yener Çalışkan okudu.

ESM Kocaeli Şube Başkanı Yener Çalışkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararnamelerle gerçekleştirilen haksız, hukuksuz işten atmalar ve ihraçlardan sonra gözaltı ve tutukluluk süreci yaşanmaya başladı. Bilindiği üzere ardı ardına çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle aralarında üyelerimizin de bulunduğu binlerce kamu emekçisinin işine son verildi. Ortaya çıkan mağduriyet henüz giderilmemişken bir de tutuklama süreci başlatıldı. Bu durum bir anlamda faşizmin ayak seslerine doğru bir gidişin izleri bulunmaktadır. Sendikamız üyesi Mutena Güneyligil 15 Temmuz sürecinde sosyal medyada paylaştığı bazı haber ve yazılar bahane edilerek önce açığa alınmış, ardından memuriyetten ihraç edilmiştir. Üyemiz bu paylaşımlar sebebiyle tam 6 ay sonra Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmıştır.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ GERÇEĞE AYKIRIDIR

Tutuklama gerekçesi hayret verici derecede gerçeğe aykırıdır. Zira üyemizin paylaştığı yazılarda ne hakaret vardır, ne de hakaret etme amacı güdülmüştür. Söz konusu yazıların ve haberlerin tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındaki paylaşımlardır. Sulh Ceza hakimliği tutuklama gerekçesi olarak üyemizin kişiler üzerinde baskı oluşturabileceğini, bu kapsamda delillerin karartılması şüphesinin bulunduğunu ya da kaçabileceğini belirtmiş ve bir hukuk skandalına imza atarak TCK m. 299’da düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret”  suçunun CMK m. 100/3 kapsamındaki katalog suçlardan olduğunu ileri sürmüştür. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, iddia edilen suçun tek delili sosyal medya paylaşımları iken ve savcılık dosyası bu delilleri zaten 6 ay önce toplayıp dosya içine almışken; hangi delillerin, ne şekilde karartılacağı anlaşılamamıştır. Kaldı ki üyemizin hangi kişiler üzerinde baskı oluşturacağı ileri sürülmektedir, bu da belirsizdir. Şayet iddia edilen kişi Cumhurbaşkanı ise, tek bir beyanla binlerce kişinin tutuklanmasını, işten atılmasını sağlayabilecek güçteki Cumhurbaşkanı üzerinde üyemizin baskı yaratacağı iddiası abesle iştigaldir.

AYŞEGÜL KALAYCI

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