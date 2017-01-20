Kesmar Market’in Vilayet Şubesi açıldı

Merkezi Başiskele’de bulunan Mustafa Keskin ve kardeşlerinin sahibi olduğu Kesmar Marketler Zinciri’nin 6’ncı Şubesi bugün törenle hizmete açıldı.

Kesmar Market’in Vilayet Şubesi’nin açılış törenine Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Başarılı İşadamları Derneği Başkanı Barış Arat, Atılımcı İşadamları Derneği Başkanı Kadir Çetin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ve müşteri katıldı. Açılışa katılan davetlilere bol ikram yapıldı.

İzmit Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde Valilik Binası ve Real AVM arasında açılan Kesmar Market 6.Şube açılış töreninde Hızır Özkök ve Mükremin Baylan’ın duasının ardından konuşmalar yapıldı. KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, yeni firmaların açılmasının ve büyümelerinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Doğan, “Gönlümüz ister ki, Kesmar Marketler Zincirine 16’ncı 26’ncı şubeler katılsın. Türkiye, hatta Dünya çapında marka olsun.” dedi. Başarılı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Barış Arat da, firmalara üretim yapmalarını tavsiye ve teşvik ettiklerini söyledi.

Kesmar Market’in İzmit’te açılan 6’ncı şubesi 500 metrekarelik alanda 20 personelle hizmet verecek. Markette, eve lazım olan beyaz eşya dışında her ürünü uygun fiyatlarla bulmak mümkün.

Kesmar Marketler Zincirinin Başiskele Seymen Mahallesi’nde 2, Barbaros Mahallesi’nde 1, Kullar Mahmutpaşa Mahallesi’nde 1, Gölcük Çifitlik Mahallesi’nde de 1 şubesi bulunuyor. Kesmar’ın İzmit’te açılan Vilayet Şubesi ile şube sayısı 6’ya çıktı.