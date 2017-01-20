Kesmar'dan 6. şube İzmit'e

Merkezi Başiskele’de bulunan Mustafa Keskin ve kardeşlerinin sahibi olduğu Kesmar Marketler Zinciri’nin 6’ncı şubesi bugün yapılan törenle hizmete açıldı.

Kesmar Market’in Vilayet Şubesi’nin açılış törenine Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Başarılı İşadamları Derneği Başkanı Barış Arat, Atılımcı İşadamları Derneği Başkanı Kadir Çetin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ve müşteri katıldı. Açılışa katılan davetlilere bol ikramlar yapıldı.

İzmit Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde Valilik Binası ve Real AVM arasında açılan Kesmar Market 6.Şube açılış töreni Hızır Özkök’ün duası Mükremin Baylan’ın duasının ardından konuşmalar yapıldı. KOTO Başkanı Akın Doğan, yeni firmaların açılmasının ve büyümelerinin kendilerini gururlandırdığını belirtti. Doğan,“Gönlümüz ister ki, Kesmar Marketler Zincirine 16’ncı 26’ncı şubeler katılsın. Türkiye, hatta dünya çapında marka olsun” dedi. Başarılı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Barış Arat’ta, firmalara üretim yapmalarını tavsiye ve teşvik ettiklerini söyledi.