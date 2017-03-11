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Kestikleri hayvanın etleriyle yakalandılar

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Kestikleri hayvanın etleriyle yakalandılar
Körfez Kirazlıyalı Mahallesi’ndeki ormanlık alana ihbar üzerine yapılan baskınla, iki kişi çaldıkları büyükbaş hayvanı parçaladıktan sonra yakalandılar.

Hayvan etleri, zincir, halat, uyuşturucu iğneler...

Alınan bilgi ve iddialara göre, Kirazlıyalı mevkiinde ormanlık alan içinde hayvan parçalandığı ihbarını alan Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları baskınla Üzeyir Ö. Ve Özcan S. Adlı şahısları yakaladı. Zanlılarla birlikte iki adet uyuşturucu atan tüfek, parçalanmış bir hayvana ait etler, zincir, halat, uyuşturucu iğneler ve benzeri malzemeler de ele geçirildi.

Düzce’den geldikleri öğrenilen iki kişi, suç delilleri ile birlikte yapılan sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edildi.

Binali ASLAN
 

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