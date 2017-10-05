KEV arazisi ihaleyle satışa çıkıyor

17 Ekim Salı günü Genç Kocaelililer Derneği'nde saat 11.00'de yapılacak olan ihalenin muhammen satış bedeli 14 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Önce kapalı zarf usulüyle başlayacak daha sonra en yüksek rakam üzerinden açık arttırmanın yapılacağı ihaleyle ilgili şartname 10 bin TL karşılığında temin edilebilecek, geçici teminat bedeli ise 441 bin TL.