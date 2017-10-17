KEV ihalesinde tek teklif

Son dönemlerde kent gündemini meşgul eden Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV)’nın Derince Yenikent’te bulunan arazisinin ihalesi başladı. KEV tesisleri alanı için 14.7 milyon TL muhammen değer biçildi. Ancak, Büyükşehir Belediyesi Kent Konut bu arazi karşılığında Kocaelispor’a 55 milyon TL verecek. İhalede bu rakamın çok daha üstüne çıkılması bekleniyor.

Genç Kocaelililer Derneği’nde gerçekleşen ihalede KEV Başkanı Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ile yönetimi ve çok sayıda taraftar hazır bulundu. İhale Komisyon Başkanlığı’nı Bekir Halefler'in yaptığı ihalede komisyonda Sinan Güneri, Mesut Efe, Serhan Kasım ve Yağız Yalta yer aldı. İhalede tek katılımcı 15 milyon 100 bin TL teklif ile

Kent Konut oldu.



