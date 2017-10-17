KEV Tesisleri, Kent Konut'un

Son dönemlerde kent gündemini meşgul eden Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV)’nın Derince Yenikent’te bulunan arazisinin ihalesi Genç Kocaelililer Derneği’nde gerçekleştirildi. KEV tesisleri alanı için 14.7 milyon TL muhammen değer biçildi.

İhale Komisyon Başkanlığı’nı Bekir Halefler'in yaptığı ihalede komisyonda Sinan Güneri, Mesut Efe, Serhan Kasım ve Yağız Yalta yer aldı. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ile yönetimi ve çok sayıda taraftar hazır bulundu. İhalede tek katılımcı 15 milyon 100 bin TL teklif ile Kent Konut oldu. Bilindiği gibi Kent Konut daha önce 55 milyon TL sözü vermişti. Geri kalan 39 milyon 900 bin TL ise sponsorluk üzerinden Kocaelispor'a aktarılacak.



