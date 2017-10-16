KEV Tesisleri’nin satış günü

KEV yönetimi spor tesisi olarak gözüken arazi için resmi muamman bedeli 14.7 milyon olarak belirledi. Açık arttırma usulü gerçekleşecek satışta hangi rakama ulaşılacağı merakla bekleniyor. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Kent Konut arza için 55 milyon TL teklif etmişti.

Genç Kocaelililer Derneği lokalinde gerçekleşecek olan ihalenin başlama saati 11.00 olarak belirlendi. Herkese açık olan ihalenin yerel televizyonlardan naklen yayınlanması da bekleniyor. Satıştan gelecek paranın 10 milyonluk kısmıyla KEV’e Öğrenci Yurdu yaptırılacak, geri kalanı ise Kocaelispor’un devlet ve futbolcu ailesine borçları için kullanılacak. Arsanın satışıyla Kocaelispor eski borç yükünden kurtaracak.

Başkan Bahri Yavuz’un açıklaması:

“Mülkiyeti Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV)’na ait olan; Kocaelispor’umuz için inşa edilen, ancak uzun süredir Kocaelispor’un bırakın konaklamayı antrenman dahi yapamadığı, Kocaelispor Tesisleri’nin KEV tarafından satılarak oluşan katma değerin Kocaelispor’umuza kazandırılmasıyla sırtımızdaki en ağır kamburlardan kurtaracak olan satış ihalesi, 17 Ekim Salı (yarın) saat 11.00’de Marina Sahil Parkı içerisinde yer alan ve her platformda bizlere devamlı destek olan Genç Kocaelililer Derneği’nde yapılacaktır.

Hakkımız olanın yıllardır alınamadığı devrin sonuna gelmiş bulunuyoruz. “Tesislerimizi Geri Alalım, Müzede Değil Sahada Olalım!” sloganıyla çıktığımız yolda; Kocaelispor, anasının ak sütü gibi helali olan tesislerinin değeri ile borçlarından arınacak, yaşayacak, müzede değil ebediyete dek sahada olacak.

3,5 yıldır bizlerle birlikte gecesini gündüzüne katarak bu HAK VE HALK mücadelesini sürdüren, başta ilk dönemimden bugüne kadar görev yapmış tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı, Kocaelispor üyelerimizi, emekçilerimizi, taraftarlarımızı, basın mensuplarımızı, şehrimizin ileri gelenlerini ve tüm hemşehrilerimizi bu tarihi günde de yanımızda görmekten büyük bir onur duyacağım”