KEV’de bir gelişme var mı; İşte Başkan Yavuz’un cevabı

Kocaelisporlular saha sonuçlarının yanı sıra kulübü borçtan kurtaracak KEV projesindeki gelişmeleri de merak ediyorlar. Malum, KEV’de olağanüstü genel kurul yapıldı ve Kocaelisporluların istediği gibi Bahri Yavuz başkanlığı üstlendi. Önemli bir eşik böylece aşılmış oldu. Sonrasındaki süreçte arsanın gerçek değerine satışı için imar değişikliğinin yapılması gerekiyordu. Kongrenin üzerinden yaklaşık iki ay gibi bir süre geçti ve bu konuda kamuoyuna her hangi bir bilgi aktarılmadı.

HERKES MERAK İÇERİSİNDE

Son dönemde “KEV işi ne oldu, bir gelişme var mı ?” sorusuyla sıklıkla muhatap oluyorum. Hatta tahliyesi sonrasında gazetemize yaptığı ziyarette Sefa Sirmen bile, “Tamam mı, halledildi mi iş ?” diye sordu. Başkandan, kulüpten her hangi bir açıklama yapılmadığı için bu soruya yanıt veremiyordum. Geçen gün bir vesileyle Başkan Bahri Yavuz’u arayınca hem kamuoyunun, hem kendi merakımı gidermek amacıyla, “KEV’de son durum nedir Başkanım ?”diye sordum.

BAŞKAN’A SORDUM

Yavuz çok kısa ve net bir cevap verdi soruma, “Süreç olağan şekilde işliyor. Şunu kamuoyu bilsin her hangi bir olumsuzluk yok” Takdir edilmeli ki, kolay işler değil. 50 dönümlük araziye yeni bir imar verilecek. Bunun mutlaka belli bir süreci vardır. Olsun da, biraz geç olsun. KEV yönetimi Kocaelispor’da, yani emin ellerde. Kafalar rahat olsun. Bahri Başkan tuttuğunu kopartan bir lider. 3 yıllık süreçte yaptıkları ortada.

BİRAZ SABIRLI OLALIM

KEV işi biraz daha zorlu olsa da, mutlaka üstesinden gelecektir. Yakın bir zamanda Başkan Yavuz’dan imar değişikliğinin yapıldığına dair beklenen haberi alacağımız inancındayım. Zaten olumsuz bir durumun olma ihtimali yok denecek kadar az. İmar konusunda siyasi iradenin, Büyükşehir Belediye’nin sözleri vardı, mutlaka yerine getireceklerdir. Bu işin sonunda Kocaelispor borç yatağından kurtulacak inşallah. Biraz sabırlı olalım.

Aygün’den çağrı: “ İspatlayın”

Amatör Süper Lig’de geçen hafta haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Derince Belediye Demirspor’un Play-Off’a kalma çabası veren Çınarlıspor’a yenilmesi sonrasında sosyal medyada şaibe söylentileri yayılmıştı. Kimi çevreler, Derince Belediye Demirspor’un Play-Off yolunu açmak için ilçesinin takımına bilerek yenildiği iddia etmişti. Bu konuyla ilgili kendi düşüncemi önceki gün yazdım, böyle bir şeyin olabileceğine hiç ihtimal vermediğimi belirttim.

“BAŞIM HEP DİK, ALNIM AÇIKTIR”

Yazımın çıktığı gün Derince Belediye Demirspor’un benim çok değer verdiğim, saygı duyduğum Başkanı Cevat Aygün aradı. Aygün önce yazım için teşekkür etti, sonrasında ithamlara yönelik düşüncelerini aktarıp bir çağrıda bulundu. Başkan Aygün öncelikli olarak üzüntüsünü dile getirdi, “66 yaşındayım, bugüne kadar başım hep dik, alnım açık yaşadım, son nefesimize kadar da böyle olacak. Benim olduğum meclislerde yüz kızartacak, başımı öne eğecek bir iş yapılmasına asla izin vermem” dedi.

“ÜÇ İHTİMALLİ BİR MAÇTI”

Başkan Aygün sözlerinin devamında, “Böyle bir yakıştırma yapılmasına hiç anlam veremedim. Sonuçta üç ihtimalli bir maçtı. Tam kadro olarak sahaya çıktık, risk aldık. Sonuna kadar kazanmak için oynadık ancak başaramadık. Daha çok ihtiyacı olan, daha çok isteyen, hırslı olan taraf kazandı. İlk yarıdaki maçımız da ayın şekilde büyük çekişme içerisinde geçmiş, biz kazanmıştık. Rövanşı rakibimiz bileğinin hakkıyla kazandı, kendilerini kutladık” dedi.

“İSPAT EDEMEYEN NAMERTTİR”

Başkan Cevat Aygün konuşmasının sonunda çağrısını yaptı, “Suçlamada bulunanları iddialarını ispata davet ediyorum. Edemezlerse namertlerdir, olayın içinde olduğumuzu ispat ederlerse biz 100 kere namert oluruz. Herkesle yüzleşmeye hazırım, istiyorlarsa makamlarına bile giderim. Benim için aynı ilçenin takımıymış, farklı ilçedenmiş hiç fark etmez. Herkese eşit mesafedeyiz, kimsenin hakkının yenmesine izin vermeyiz” dedi.

Çok güzel bir düşünce

Geçen günlerde Atatürk Spor Salonu’nda Liseli B Gençler basketbol il birinciliğinin kupa töreni vardı. Malum bu gibi törenlerde kupalar, madalyalar orada bulunan üst düzey yöneticiler, protokol tarafından verilir. En üst makamda kimse birincinin kupasını takdim eder, hiyerarşik düzende onu diğerleri izler.

Sözünü ettiğim kupa töreninde farklı bir uygulama yapıldı. Birincinin kupasını ve madalyasını vermek üzere orada bulunan üst düzey yönetici Gençlik Hizmetleri İzmit İlçe Müdürü Turgay Bulut ile birlikte salonun iki emektar çalışanı İrfan Mut ile Hasan Bahadır isimleri anons edildi. Emekçileri onurlandırmak, mutlu etmek için yapıldı bu. Çok daha güzel oldu. İki emekçi nasıl sevinmişlerdir kim bilir.

Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman’a ve Gençlik Hizmetleri İzmit İlçe Müdürü Turgay Bulut’a bu güzel düşünceleri için teşekkür ediyorum. Arada bunu yapmak, emekçileri sevindirmek lazım. Bu vesileyle salonlarda, sahalarda görev yapan gerek Gençlik Hizmetleri, gerek Saha Komiserleri Derneği bünyesindeki, gerekçe dışardan görev yapan tüm emekçileri kutluyor, kolaylık diliyorum. Onlar sahaların, salonların efendileridir.