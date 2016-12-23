KEV’de Yavuz dönemi

Kocaeli Eğitim Vakfı’nın bugünkü olağanüstü genel kurulundan Kocaelispor camiasının beklediği sonuç çıktı.

Tek listeli seçimde Bahri Yavuz, KEV’in yeni Başkanı oldu. Tesislerin satılarak Kocaelispor’un borcunun temizlenmesiyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı, eşik aşıldı.

35’İ GELDİ, 20’Sİ VEKALET VERDİ

Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV)’nın Kocaelispor camiasında büyük merak ve heyecanla beklenen tarihi olağanüstü genel kurulu bugün yapıldı. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen kongreye 35’i bizzat, 20’si vekaletle olmak üzere 80 mütevelli üyesinin 55’i katıldı. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanması memnunluk yarattı. CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl başkanı Cengiz Sarıbay, eski milletvekillerinden Hikmet Erenkaya genel kurulu izleyenler arasındaydı. Divan başkanlığını Feridun Güray, yardımcılıklarını ise Bekir Halefler ile Mesut Baki Efe yaptı. Saygı duruşu ve istikbal marşının ardından kürsüye gelen mevcut Başkan Zeynel Başlak açılış konuşmasını yaptı.

BAŞLAK: “KAMUOYU BASKISI”

Başlak, 28 Mayıs 2016’daki kongrede göreve geldiklerini, Sefa Sirmen’in başına gelen olay sonrasında yönetim kurulunda Başkanlığa getirildiğini hatırlatarak, “24 Aralık’ta olağan üstü kongre kararı aldık. Çok fazla gerekçesi var ama en önemlisi kamuoyu baskısıydı” dedi. Başlak, sözlerini, “ KEV’e ait olan 49 bin metrekarelik araziye spor tesisi yapılmış, belediyeye kiralanmış. Kira geliriyle burs verdik, okul yaptırdık, amatör kulüplere yardım ettik. En büyük destek de Kocaelispor’a verildi. O zamanki yönetim kurulu burayı idare edemiyoruz tesisi geri alın dedi. Kadir Kurt’un şirketi talip oldu, tesis otele dönüştürüldü. Kadir Kurt 4.5 senedir işletiyor burayı, 5.5 yıl daha mukavelesi var. Kirasını da hep zamanında ödemiştir. Sefa başkana da buradan yönetimimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde devam ettirdi.

YENİ YÖNETİME BAŞARI DİLEDİ

Zeynel Başlak, konuşmasını, “ Büyükşehir ve Derince Belediyesine yaptığımız imar durumları için müracaatlar hepsi ret oldu. 29 Haziran 2016 tarihinde Derince Belediyesi 1 milyar 65 milyon ceza yazdı KEV’e. 24 Ağustos’ta yıkım kararı almış, bize bildirdi. İdari mahkemeye gittik, yıkım kararını durdurduk. İtilaf devam ediyor yargıda. Bahri Yavuz imar durumunu halledeceğini, Büyükşehir’in söz verdiğini söyledi. Rasim Su arkadaşım ile buna şahit olduk. Yönetim bu işi takip edecek, değer artacak. Bahri Yavuz ayrıca 200-300 kişilik yurt yapacağını da söyledi. Yeni arkadaşlara başarılar diliyorum” diyerek sonlandırdı.

TARHAN: “SÖZLERİN TAKİPÇİSİYİZ”

Daha sonra Milletvekili Tahsin Tarhan söz aldı, “Bizim için sembol olan, Kocaelispor’a büyük emekleri bulunan Başkan Sefa Sirmen’e geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Hizmet edersin, karşılığında ceza keserler. Bizim için Kocaelispor marka, siyasetin üzerinde. Hiçbir zaman siyaseti spora sokmamak lazım. Bir zamanlar 41 plakanın değeri vardı, heryerde konuşuluyorduk. Değerlerimiz yok olmaya başladı. Fuarımız bile gidiyor. Otobandan geçilen bir kent olduk. Bu bir bayrak yarışıdır, şimdiye kadar hizmet eden abilerimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetime başarı diliyorum. Onların yanında olacağız. Büyükşehir Başkanımız verdiği sözleri takip edeceğiz” dedi.

ÖNVURAL: “BAYRAĞI TESLİM EDİYORUZ”

KEV’de uzun süre görev yapan Sadi Özvural ise yaptığı konuşmada, “KEV eğitim amaçlıdır, milli eğitime bağış yapan başka bir vakıf yoktur. Ben bu vakıfta 13 yıl 4 ay genel sekreterlik yaptım, tesislerde de çok emeğim vardır. Kocaelispor bizim gözbebeğimiz. Tesis Kocaelispor için değil, faydalanması için yapılmıştır. Bu bir gerçek. Resmi senedinde Kocaelispor’un isim yoktur. Ancak böyle bir algı yaratıldı. Resmi senette amatör kulüplere yardım yapılıyor deniyor. KEV’in bayrağını bu kentin sevdalısı kardeşlerimize teslim edeceğiz, inanıyoruz bayrağı en yükseklerde dalgalandıracaklardır” dedi.

YAVUZ: “GELİN KOLUMUZA GİRİN"

En son olarak kongrede tek başkan adayı olarak giren Bahri Yavuz düşüncelerini dile getirdi. Yavuz şunları söyledi: “Herkese teşekkür ediyoruz. Kurucu Başkanımız Muharrem Eskiyapan’a, aramızdan ayrılan büyüklerimize rahmet diliyoruz. Sefa Başkanımız da geçmiş olsun. Çok kıymetli isimler var aramızda, en büyük eksiğimiz sahipsizlik. İnanılmaz isimler vardı bu kentte. Değerlerimiz avucumuzun içinden kayıp gidiyor. Şehir adına gelecekle ilgili kaygılarımız var. Bayrak teslim alıyoruz bugün. Şehrimizin en büyük markasına sahip çıkacağız, KEV’e de büyük katkı sunacağız. Bulunduğumuz ortamdaki oksijeni arttırarak herkesin rahat nefes almasını sağlayacağız. Büyüklerimizin tecrübesiyle daha iyi yerlere gelecek bu kent. Bu şehirde herkes Kocaelispor etrafında toplanır. Lütfen kolumuza girin, sizden birisi olarak beraber yürüyelim. Sefa Başkanı da ziyaret ettim geçen hafta. Sefa Başkana yanlışımız olmadı, kendisine karşı bir kusur işlemedik. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Onun döneminde Kocaelispor şaha kalkmıştı, geçmişi unutmadık.”

KRİTİK EŞİK AŞILDI, SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Beklendiği gibi tek liste ile gidilen seçimde Bahri Yavuz KEV’in yeni başkanı oldu. Yavuz genel kurul üyelerine teşekkür etti. Bahri Yavuz, daha önce açıkladığı gibi son kongrede divana sunduğu yönetimi bir isim dışında değiştirmedi. Emer Ekrem Gençoğlu’nun yerine eski yöneticilerden Fuat Taşer’in vekalet verdiği küçük oğlu Melik Fırat Taşer yönetimde yer aldı. Dünkü tarihi kongreyle, Bahri Yavuz’un Başkanlığa gelmesiyle birlikte Kocaelispor’u eski borcundan kurtaracak olan tesislerin satışıyla ilgili süreç başlamış oldu. KEV yönetimi ilk olarak Derince ve Büyükşehir Belediyelerine imar değişikliği başvurularını yapacak. Ardından da tesislerin bulunduğu arsa TOKİ veya Kent Konut’a satılarak, elde edilecek kaynak Kocaelispor’un eski borçları için kullanılacak. Bu arada KEV’e de 200 kişilik bir yurt yapılacak.

Zafer ONAR



KEV YÖNETİMİ:

ASİL

Bahri Yavuz

Bekir Halefler

Bülent İlter

Lale Tığ

Mehmet Seymenbaşı

Melik Taşer

Mesut Efe

Serhan Kasım

Şahap Bilgisu

Yağız Yalta

Sinan Güneri

YEDEK LİSTE

Nevin Gencal

Meral Türkçakal Özkürkçügil

Erol Kolaylı

Kayhan Alyörük

Burak Kasım

Ömer Ekrem Gençoğlu

DENETLEME KURULU ASİL

Dursun Ali Özel-Kocaeli Defterdarı

Muzaffer Çintimar-Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü

DENETLEME KURULU YEDEK

İbrahim Bingül

İshak Kolaylı









