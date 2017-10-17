KEV’in satış günü

KEV tesisleri alanı için 14.7 milyon TL muhammen değer biçildi. Ancak, Büyükşehir Belediyesi Kent Konut bu arazi karşılığında Kocaelispor’a 55 milyon TL verecek. Genç Kocaelililer Derneği lokalinde gerçekleşecek olan ihalenin başlama saati 11.00 olarak belirlendi. Satıştan gelecek paranın 10 milyonluk kısmıyla KEV’e Öğrenci Yurdu yaptırılacak, geri kalanı ise Kocaelispor’un devlet ve futbolcu ailesine borçları için kullanılacak. Arsanın satışıyla Kocaelispor eski borç yükünden kurtaracak.