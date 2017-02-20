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KHK ile kapatılıp, tekrar açılmıştı! Hepsini bağlattı ama...

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KHK ile kapatılıp, tekrar açılmıştı! Hepsini bağlattı ama...

İzmitli Davut Çevik, yurt işletmecisi. Otel Altınnal’ın karşısında bulunan Dünya Öğrenci Yurdu, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmış, ancak daha sonra yeniden faaliyetine izin verilmişti. Davut Çelik, yurduna kesik olan telefon, elektrik ve suyu yeniden bağlattı, ancak doğalgazı bağlatamadı. Çevik, İzgaz’ın doğalgazı yeniden açmak için elli dereden su getirdiğini, diğer kurumların hiçbir zorluk çıkarmadan yeniden abonelik açtığı halde doğalgazda takılıp kaldığını belirterek, “Zaten kapatılmamız, bir önceki yurdun kodunu kullandığımız için haksızlıktı. Bu haksızlık giderildi, yurt yeniden açıldı. Ancak İzgaz bir türlü gaz bağlamıyor. Çok mağdur durumdayım” diyor.

 

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