Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Ersin Atlı yaşamını yitirdi.

İzmit Karabaş Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Ersin Atlı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Yıllar önce eşinden ayrıldığı öğrenilen, 1 kız çocuğu sahibi ve geçtiğimiz günlerde torunu olan Atlı’nın vefatı ailesini, yakınlarını ve sevenlerini üzdü. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camii'nden alınarak Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.