Kick Boks’ta önemli dereceler
Bolu Kick Boks İl Temsilciliği’nin faaliyet programında yer alan Kick Boks Kulüpler Ligi müsabakaları geçtiğimiz günlerde Gerede İlçe Spor Salonu’nda yapıldı.
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Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas Kulübü sporcuları 1 birincilik, 1 ikincilik madalyası alarak büyük başarı elde ettiler. Kick Boks’un Laght Contact dalında 66 kiloda Hasan İlker Manavcı birinci, yine ilk defa katılan 84 kiloda Mustafa Durmuş ikincilik madalyasının sahibi oldu. İlker Manavcı ise üçüncülükle yetindi. Sporcuların başarıları antrenörleri Çetin Korkmaz ve Aşkın Kahveci’yi çok sevindirdi.
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