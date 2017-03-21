Kıdem tazminatında tavan ücretleri belli oldu

Milyonlarca SSK'lının güvencesi kıdem tazminatı. Kıdem sadece alınan maaştan ibaret değil. Yemek, yol yardımı, ikramiye, yemek çeki gibi ödemeler hesaba dahil ediliyor. Kıdem tazminatını kim, nasıl alabilir?

Kıdem tazminatı SSK'lı çalışan işçilere tanınmış bir hak. Bir başka deyişle işverene bağlı olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Bağ-Kur'lular ile memurların kıdem tazminatı alma hakları yok.

2017 TAVAN 4426 LİRA

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre kıdem tazminatına hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Ancak üst limiti var. 2017 için tavan 4426 lira....

İSTİFA EDENLER BELLİ ŞARTLARDA ALIR

Kendi ayrılan tazminat alır mı?

Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Ama bazı istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emeklilik primini tamamlayan yaşı beklemek için ayrılırsa...

Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Örneğin; 8 Eylül 1999'dan önce işe girip 15 yıl ve 3600 gün şartını yerine getirenler SGK'dan onay yazısı aldıktan sonra işten ayrılınca kıdem tazminatına hak kazanır.

İstifa eden tazminat alabilir mi?

İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması ya da eksik ücret ödemesi nedenleriyle istifa eden işçiye de tazminat ödenir. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır.

YEMEK VE YOL HESABA DAHİL EDİLİYOR

Deneme süresi kıdeme dahil edilir mi?

Evet. İşçilerin işyerinde ilk kez çalışmaya başladıkları andan itibaren 1 yıllık kıdem süresi işlemeye başlar. Deneme süresi de olsa, sigortasız da çalışsa tazminat hesabına dahil edilir.

Nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadardır. Brüt ücret hesaplanırken yemek yardımı, yol parası, kira yardımı, devamlı verilen ikramiyeler, primler, gıda yardımı, Ramazan ayındaki gıda paketleri, sağlık sigortası gibi ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

Kıdemin limiti var mı?

Evet bir tavan var. Bu rakam, 2017 için 4426 lira. İşçinin brüt ücreti 10.000 lira da olsa 1 yıl için en yüksek tazminat 4426 lirayı aşamaz.

YASAL VARİSLER DE ALABİLİR

Tazminat talebi için zamanaşımı süresi kaç yıldır?

10 yıl. İşçi işten çıkarıldığı tarihten itibaren 10 yıl içerisinde kıdem tazminatını işverenden isteyebilir, vermezse dava açabilir.

Tazminattan kesinti yapılır mı?

Kıdem tazminatı Gelir Vergisi'ne tabi değil. Sadece binde 7.59 oranında Damga Vergisi kesilir.

Haciz konulabilir mi?

Evet. İşçinin borçları için kıdem tazminatının tamamına haciz konulabilir.

Ölen bir işçinin mirasçılarına kıdem tazminatı ödenir mi?

Evet. Kıdem tazminatının hak sahiplerine bölüştürülmesi mirastan aldıkları paya göre yapılır.